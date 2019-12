La resurrección del fútbol chapas

Ir al bar de tu barrio a pedir unas chapas de cerveza para crear las camisetas de tus jugadores favoritos. Eso (y un grupo de amigos al que retar) era todo lo que necesitaban los jóvenes de los noventa para pasar una gran tarde jugando a fútbol chapas. Era otra época y esos niños ya son padres. Ahora, las nuevas generaciones han cambiado las mini porterías por un joystick con el que manejan a sus ídolos en el FIFA 20 y con el que fichan a los Messi, Cristiano, Neymar, Mbappé... en el modo carrera del videojuego o con el que consiguen una victoria magistral en el Fortnite.

Pese al incontestable boom de los esports, la pasión por este fénomeno de entretenimiento todavía sigue muy viva. Y en Castellón está la cúpula de la Federación Española. El presidente es Roberto Arquimbau, un castellonense que afronta su segunda legislatura como máximo mandatario de la institución que representa a 510 socios procedentes de todo el país. «Me encargo de recibir la documentación de los participantes en el Campeonato de España y dirigir el Comité del Reglamento y Disciplinario», explica Arquimbau a Mediterráneo.

Y es que desde su llegada a la presidencia en 2015 ha dotado de muchas novedades a la organización, como la creación de una pelota reglamentaria para los partidos oficiales. «Antes jugábamos con un balón de Lego y ahora hemos patentado uno para que haya homogeneidad en las competiciones. A través de un contacto en el mercado chino, dimos con una empresa que nos permitía desarrollar un balón atractivo y manejable», detalla.

Respecto al trabajo que desempeña en la Federación, Arquimbau explica que su principal labor es la de coordinar a los más de 500 socios que forman dicho colectivo. «Hay dos representantes de cada asociación para no ser 510 personas en cada reunión, yo estoy con mi hermano como representante de Castellón. Hasta 2016 era el secretario de la junta y no quería optar a más porque eso conlleva tener que ir de vez en cuando a Madrid para varias reuniones. Pese a ello, el resto de la junta me pidió que diera el paso porque era el que más sabía sobre este deporte», desglosa.

En cuanto al sistema de competición, señala que no existe una liga que englobe a todos los clubs. «Cada equipo juega su propia competición y el sistema de clasificación para el Campeonato de España no es vía Liga, son los socios de la Federación los que piden jugar en el Nacional y nosotros nos encargamos de la gestión», argumenta Arquimbau.

Cabe destacar que dentro de un Campeonato de España hay dos competiciones, la prueba por equipos y la individual. «En la grupal son los equipos los que escogen los jugadores que representarán a cada club y en la individual son los propios participantes los que realizan el proceso de inscripción», incide.

La fiebre por el fútbol chapas no frena en Castellón. De hecho, es una de las provincias con mayor porcentaje de participación respecto al número de habitantes. «Contamos con 16 miembros y somos uno de los clubs con mayor interés a la hora de disputar torneos», concluye.