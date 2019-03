Ni uno, ni dos... tres días tendrá de duración la Top of the Rock, una novedosa y pionera competición, ya que es la primera vez que se organiza una ultratrail por etapas en territorio español. Y qué mejor escenario que la provincia de Castellón, la segunda más montañosa de toda la península y una de las referencias en este tipo de carreras, para que comience una aventura que posiblemente tendrá continuidad en otros lugares en poco tiempo.

Y todo está listo para que arranque esta nueva prueba, puesto que será hoy mismo cuando se disputa la primera de las tres etapas, siendo la capital de la Plana el punto de partida. Y durante las tres jornadas atravesará una decena de poblaciones castellonenes, lo que permitirá dinamizar la zona del interior, que es uno de los objetivos del programa Castellón Escenario Deportivo de la Diputación, que vuelve a impulsar una prueba de primer nivel.

Además de Castellón serán protagonistas en las salidas y llegadas Les Useres, Benassal y Morella, donde bajará el telón este Top of the Rock el próximo domingo. Todo un reto para los participantes, que llegan de hasta 23 provincias españolas y que deberán cubrir 120 kilómetros en total.

282 ‘valientes’ en liza

Para tomar parte en una prueba de estas características hay que estar muy bien preparado físicamente, algo que tratarán de demostrar los 282 atletas que se han inscrito. Por lo tanto se trata de un reto solo para valientes, ya que la capacidad de recuperación también es vital en esta cita.

No obstante, existe la posibilidad de afrontar el Top of the Rock en tres modalidades. El más exigente es el denominado ultra, puesto que se compone de las tres etapas programadas. Para aquellos que no se atrevan con completar el recorrido, se han establecido la half —las dos jornadas del fin de semana— y la short, en la que los atletas solo afrontarán la última etapa y vivirán el final soñado en Morella.