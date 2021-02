La RFEF apremia a las territoriales para reanudar en breve la Preferente

La pandemia del covid-19 continúa generando estragos en el plano social y económico, y el deporto no es ajeno a esta tesitura. En el fútbol profesional, tanto en Primera como en Segunda División, se están disputando las competiciones, algo que también sucede en Segunda B y en Tercera, eso sí, con un sinfín de partidos aplazados. En resumidas cuentas, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) nunca se ha planteado un parón las categorías que tiene bajo su jurisdicción, en este caso Segunda B y Tercera.



SIN FECHA EN LA COMUNITAT / Sin embargo, en el fútbol regional, al menos en la Comunitat Valenciana, todas las ligas pararon por Navidad a finales del pasado año 2020 y de momento siguen sin fecha de reanudación.

El grupo I de Regional Preferente lleva disputadas nueve jornadas, y aún es mucho. Pues solo en la Comunitat Valenciana, Andalucía o Canarias se han jugado un número importante de partidos, sin ir más lejos, en el País Vasco y en Cataluña solo se disputó una jornada y en Galicia ni tan siquiera empezó temporada.



LA RFEF TOMA LAS RIENDAS / Ante esta tesitura, la RFEF ha decidido mover ficha e insta a las federaciones territoriales a apremiar la reanudación de las categorías cuyos ascensos sean a categoría nacional, es el caso de la Regional Preferente, que da acceso a Tercera División (a Liga RFEF 3 la próxima campaña); la Preferente Juvenil, de donde se promociona a Liga Nacional; y la Liga Autonómica femenina, cuyo ascenso clasifica para tomar parte en Primera Nacional (tercera categoría).



SE EXIGEN ASCENSOS / De este modo, el ente nacional exige que los ascensos a las diferentes categorías nacionales se decidan en el terreno de juego y, para ello, se completen las ligas o, en su defecto, no se resuelvan en los despachos.

Por este motivo, diversas federaciones regionales ya han solicitado el permiso para reanudar la competición a sus respectivos gobiernos autonómicos, siempre cumpliendo con todos los protocolos sanitarios, no es el caso de la Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana (FFCV).

No en vano, la delicada situación pandémica que vive la Comunitat Valenciana propicia que la vuelta a la competición todavía se atisbe lejana en el fútbol regional.



NO EN TODAS LAS CATEGORÍAS / Huelga decir que esta medida dictada por la RFEF no afecta al resto de categorías, en las que la federación nacional no estima imprescindible su vuelta, es el caso de la Primera y Segunda Regional, las diferentes categorías regionales a excepción de la mencionada Preferente, tanto juveniles como femeninas, así como todo el fútbol base.