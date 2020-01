Richie Porte, líder del Tour Down Under

El ciclista australiano Richie Porte (Trek-Segafredo) ha logrado este jueves el primer puesto de la clasificación general del Tour Down Under tras finalizar primero en la tercera etapa, que constó de 131 kilómetros con una escalada final en el pequeño pueblo de Paracombe, en el sur de Australia.

Porte logró tomar ventaja en el inicio de la escalada en los últimos 1,7 km hacia meta, que supuso el último ascenso para los ciclistas y que dejó como líder al australiano tras llegar cinco segundos por delante de su compatriota Robert Power (Team Sunweb). El británico Simon Yates (Mitchelton-Scott) terminó tercero en la etapa.

🥇It's Richie Porte. Winner. Winner. 🥇

Richie Porte from @SubaruAustralia Stage 3. Congrats Richie. That was some serious climbing. #tourdownunder pic.twitter.com/yrPJKWyEFy