Rins le declara la guerra a Márquez en Brno

El pique protagonizado por Àlex Rins (Suzuki) y Marc Márquez (Honda), en las primeras vueltas del entrenamiento decisivo para la composición de la parrilla de salida del Gran Premio de la República Checa, que se celebra mañana (14.00 horas, DAZN) en el precioso trazado de Brno, traerá consecuencias, al menos en estas primeras horas. Rins a embestido primero a Márquez en el interior de una curva de izquierdas, donde el de Suzuki llegó a tocar al de Cervera, que luego le superó (sin tocarle) y, al final, se picaron, con algún que otro roce, nada más entrar en la calle de boxes.

Ha sido curioso, empezó explicando Rins en el hospitality del equipo azul. Me ha extrañado lo que ha hecho Márquez, sí. Se ha ido largo en la curva 5 y, cuando ha visto que Miller y yo estábamos detrás suyo, sólo ha dejado pasar a Miller. De hecho, me ha molestado en las dos siguientes curvas. Cuando le he tocado ha sido porque me ha abierto la puerta y yo venía en vuelta rápida, por eso me he metido dentro. E, insisto, me ha extrañado que él se volviera a meter dentro de la curva y ha sido ahí, donde nos hemos tocado.

Respetar a los demás

Rins siguió con su explicación y queja. Creo que Márquez es un piloto con mucho talento, súper rápido, pero, quizá, no tiene todo el respeto por los demás que debería tener. No es la primera vez que lo hace. Después, la reacción que ha tenido en la última curva creo que no ha sido la mejor: frenar súper fuerte cuando ya sabía que él iba a entrar a boxe para adelantarme, no ha sido lo más correcto. Son carreras y cada uno juega sus papeles.

El piloto de Suzuki, que este año ha ganado el Gran Premio de EEUU, en Austin (Texas), precisamente aprovechando la caída en carrera de Márquez, que era líder destacado, ha comentado que lo que ha ocurrido este mediodía me recuerda lo que le pasó ayer a Márquez con Viñales, en el primer entrenamiento libre. Si cree que me va a molestar por hacer esto, desde luego que no. Simplemente ha de tener más respeto por los demás porque, al final, se lo pueden hacer a él. Es él el que ya lo ha hecho varias veces. Fue penalizado en Austin, el año pasado, por hacer un poco lo mismo. Nosotros seguimos a lo nuestro, salimos sextos y a darlo todo.

Márquez, un paso por delante

Rins admitió que Suzuki había presentado una queja ante Dirección de Carrera por el comportamiento de Márquez. Tiene que ver que así no se puede seguir. Tuvo un accidente en Moto2 y perdió un poco de vista, tal vez debería revisarse la vista o algo así. No me ha parecido nada bien lo que ha hecho.

Posteriormente y ante el resto de periodistas que le entrevistaron en inglés, Rins insistió en sus comentarios. Márquez está un paso por encima de todos. Hoy, por ejemplo, ha puesto neumático liso y ha hecho una pole super rápida. Pilota a su manera, sí. Qué si quiso intimidarme?, puede ser porque no es la primera vez que lo hace. Todos lo conocen, todos. Tiene un talento increíble. A Márquez le encanta jugar este juego e intenta meterse en la cabeza de sus rivales. Yo estoy muy calmado: solo digo la verdad y ya está.

Y Rins acabó sus comentarios reconociendo que si estuviese peleándole el título trataría de hacer algo, pero estoy a 84 puntos de él, aunque igual, no sé, tiene miedo de mi.