Robert Moreno: "Preguntadle a él", en referencia a Luis Enrique

El exseleccionador Robert Moreno, que dejó el cargo hace unos días, indicó hoy jueves que no tiene nada que aportar más después del comunicado que envió el miércoles para despedirse, y no que no sería bueno para él pronunciarse acerca de la supuesta mala relación que tiene con Luis Enrique Martínez, quien en breve se volverá a hacer cargo de 'la roja'.

El ya exseleccionador fue abordado en Castellefels (Barcelona), ciudad donde vive, por informadores de Mediaset, Cuatro y Gol, quienes le plantearon que supuestamente Luis Enrique, según informaciones aparecidas en los últimos días citando fuentes cercadas el nuevo seleccionador, se había manifestado en contra de trabajar nuevamente con Moreno en el equipo nacional.

LAS RESPUESTAS

Después de unos segundos de titubeo, al emplazarle a una respuesta cuando se le señaló "¿Qué nos hemos perdido?, Moreno dijo: "No lo sé. Preguntadme a él. No creo que... Aparte, creo que lo mejor para ambas partes es que quede entre nosotros. Ya está". "Si la otra parte quiere hablar, que hable. Yo no tengo nada que decir. No creo que sea bueno para nadie. El primero, no creo que sea bueno para mí. Permitidme que en el primero que piense sea en mí", añadió Moreno. Posteriormente, se le preguntó si después de este desencuentro podrán arreglar el desaguisado que se vive en el entorno de la selección y dijo: "No lo sé".