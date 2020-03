Roberto Bautista: "Este año lucharé para volver a romper la barrera del top ten"

Roberto Bautista ya está totalmente en un 2020 que, como el año anterior, no dará tregua a la mejor raqueta castellonense de todos los tiempos. El actual número 12 de la ATP prepara estos días en las pistas de tierra del Club de Campo del Mediterráneo, junto a su entrenador Pepe Vendrell, sus próximos compromisos sobre esa superficie en Estados Unidos, previos a la gira europea sobre arcilla que tendrá en Montecarlo su primera parada. Rober hizo un paréntesis en su jornada de trabajo para atender a Mediterráneo y hablar sobre sus próximos objetivos.

—Aún está en la retina la celebración de la Davis y ya estamos plenamente inmersos en otra temporada. Esto no da tregua.

—Para lo bueno y lo malo es lo que hay. Hay muchos torneos, prácticamente cada semana. El pasado fue un año muy exigente y duro, en el que pasaron muchas cosas, y enseguida ya estábamos en Australia jugando la ATP Cup. Las temporadas casi se solapan y hay que intentar buscar periodos de descanso durante el año porque de lo contrario no se puede aguantar.

—El 2019 fue duro en el apartado físico y también en el emocional. ¿Está pasando cierta factura en este inicio de 2020?

—No sé si pasa factura o no. Creo que enero fue muy bueno, pero sí es verdad es que los dos últimos torneos no han ido como esperaba. Estaba bien de forma, pero los resultados son un poco caprichosos. En Rotterdam no tuve suerte ante Carreño, y luego en Dubai sí que me encontré un poco más espeso de lo normal, algo cansado.

—¿Se ha marcado ya algún objetivo concreto para este año?

—Sé que es difícil con el nivel que hay, pero voy a luchar por volver a romper la barrera del top ten, que es donde mejor se está.

—¿Añade a ese reto estar entre los ocho titulares del Masters?

—El año pasado me quedé a nada, a un partido. En los últimos cuatro o cinco años el noveno había tenido la posibilidad de jugar el Masters, pero esta vez no se dio. Son retos que están ahí, sí, pero el principal es disfrutar de mi carrera, del circuito y de todo lo conseguido tras tantos años de trabajo.

—Disfruta de unos pocos días de desconexión, pero ya toca volver a coger el avión pronto.

—Sí. El próximo lunes comienza Indian Wells y después jugaré en Miami, antes de que se inicie la gira de tierra, en Montecarlo. Son Masters 1000 exigentes y duros. A ver si cogemos la racha.

—Ya no podemos considerarle un jugador netamente de tierra...

—Soy un jugador que se adapta a todo tipo de superficies. Hay unas que me van mejor que otras, pero sé defenderme y adaptarme a cualquier tipo de pista.

—Y para un tenista español, ¿sigue siendo Roland Garros el torneo más atractivo?

—No. Para mí no es el más especial. Todos los grand slams son especiales, pero también hoy en día jugar un Masters 1000, o un 500, o ganar un ATP es siempre especial. Eso sí, los cuatro grand slam son los que más ilusión hacen y en los que más presión sientes.

—Entonces, ¿cuál es el torneo fetiche de Roberto Bautista?

—Me gusta mucho jugar en España, sentir el apoyo del público. Hay pocas oportunidades porque hay pocos torneos en nuestro país, pero las veces que podemos jugar en casa las disfrutamos muchísimo. Se siente algo diferente.

—¿Cómo en la Davis?

—Como en la Davis. Lo que se sintió en Madrid fue algo espectacular. El apoyo del público y todo lo que pasó allí la hace una competición muy diferente.

—¿No cree que la Davis y la ATP Cup están demasiado próximas en el calendario? ¿Se solapan?

—Es positivo que haya torneos por equipos. Si añadimos la Rod Laver son tres de estas características y eso hace que los fans se involucren más, que al ser por países la gente viva con intensidad los torneos. Es bueno para el tenis.

—El 2019 se saldó con la guinda de la Davis y el título en Doha. ¿Una quiniela para el 2020?

—No me gusta hacer quinielas ni cálculos. Mi objetivo es estar bien preparado, limpio de lesiones, intentar disfrutar de la competición... y ganar muchos partidos.

—Por fortuna, las lesiones pasaron de largo prácticamente durante casi todo el pasado año.

—Al final, para que sea un año bueno es imprescindible que no haya parones. Para eso tienes que programar bien las fases de descanso y los torneos que vas a jugar para poder hacer las cargas físicas necesarias y que el cuerpo aguante.

—¿Afectará el coronavirus a la confección del calendario? ¿Teme ir a algún lugar en concreto?

—Tenemos detrás una asociación muy fuerte, la ATP, y ellos son los primeros que no quieren poner en riesgo a los jugadores. Estarán encima de todo para tomar decisiones.

—Siendo el mejor tenista de la historia de la provincia, ¿para cuándo una exhibición en Castellón?

—Estaría encantado de poder jugar alguna exhibición en Castellón, lo que pasa es que yo no soy el encargado de organizarlo. Estaré siempre encantado de participar e involucrarme en todo lo que sea promocionar el tenis en la provincia.