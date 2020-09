Roberto Bautista sigue adelante en el US Open y regresará al 'top-10'

Roberto Bautista ha accedido a la tercera ronda del US Open tras deshacerse de Miomir Kecmanovic, de solo 21 años, en cuatro mangas (6-3, 3-6, 6-3 y 6-4). El serbio, cortado bajo el patrón de su compatriota Djokovic, no se lo puso sencillo al castellonense, que empezó dando imagen de gran solidez y mandando con su servicio.



Bautista no fue tan resolutivo en una segunda manga en la que Kecmanovic mejoró su saque para poner a Roberto en aprietos y no dejarle sentir cómodo sobre la pista. Bautista cedió su primer set en el torneo. Pero se rehizo en los dos siguientes para seguir adelante en el US Open y asegurar situarse, de nuevo, entre los 10 mejores de la ATP.

Roberto Bautista se enfrentará en la tercera ronda al ganador del duelo canadiense entre Pospisil y Raonic.