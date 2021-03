El Roda peleará por el ascenso, el Villarreal C por el 'play-off' y el Benicarló buscará la permanencia

Se acabó la primera fase de Tercera División y los representantes de la provincia de Castellón la han cerrado con suerte dispar. El Roda se ha clasificado para la liguilla por el ascenso a 2ª RFEF tras superar en casa al Silla (2-0), los gualdinegros dependían de sí mismos y no han fallado. Por su parte, el Villarreal C se quedó con la miel en los labios al no poder pasar del empate ante el Acero (1-1), necesitaba ganar y esperar marcadores que le acompañaran pero, finalmente deberá conformarse con lucha por el 'play-off' de ascenso, la vía más larga. En cambio, el Benicarló tenía en la mano, aunque ante un 'coco', certificar la permanencia, pero el equipo de Víctor Herrero 'Pulga' firmó tablas contra el Alzira y deberá seguir remando para salvar la categoría.

EL RODA, A POR EL ASCENSO

El equipo gualdinegro disputará la liguilla por el ascenso a 2ª RFEF tras superar al Silla en la Ciudad Deportiva Pamesa (2-0) merced a dos tantos de Marc Cosme y Jonny Arriba. El equipo de David Cifuentes 'Cifu' concluye la liga segundo en la tabla, solo superado por el Alzira, con 35 puntos. El Roda disputará una liguilla formada por los tres primeros clasificados de cada subgrupo en la que solo se enfrentará a sus homólogos del otro subgrupo, en este caso, Elche Ilicitano, Eldense e Intercity, los dos primeros de esa liguilla conseguirán el ascenso mientras que los cuatro restantes irán a la repesca del 'play-off'

EL VILLARREAL C, POR LA VÍA MÁS LARGA

El equipo de Tasevski no pudo ganar al Acero (1-1) y vio truncadas sus aspiraciones de poder luchar por el ascenso a 2ª RFEF en la segunda fase. A tan solo un gol se quedó el segundo filial groguet, ya que el Atlético Saguntino no pudo vencer al Torrent, con lo que el triunfo le hubiera clasificado entre los tres primeros de la liga. Tras el empate el Villarreal C cierra la primera instancia de la temporada cuarto con 31 puntos, ahora deberá terminar entre los dos primeros clasificados para jugar el 'play-off', todo en una liguilla que aunará a los cuartos, quintos y sextos de cada subgrupo. Los groguets se medirán en la segunda parte de la competición a Olímpic Xàtiva, Benigànim y Jove Español.

EL BENICARLÓ, A ELUDIR EL DESCENSO

El Benicarló no pudo ganar al Alzira, no era fácil la empresa tratándose del líder de la competición, y empató a cero en un duelo francamente intenso. Los caduferos, que dependían de sí mismos para sellas su continuidad en la categoría, se hubieran salvado en caso de conseguir la victoria. Los del Baix Maestrat se quedan séptimos con 22 puntos y ahora deberán ganarse la permanencia en una dramática liguilla de nueve equipos -los cinco últimos del subgrupo A y los cuatro colistas del subgrupo B- de los cuales se salvarán los cuatro primeros. Los contrincantes contra los que deberá jugar el Benicarló serán el Crevillente, Hércules B, Villajoyosa y Novelda.