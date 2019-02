Roger Riera: «Esto es largo, nadie gana o pierde la liga en febrero»

Uno de los protagonistas del partido del Villarreal B ante el Peralada fue Roger Riera, que tuvo relevancia en los dos últimos goles del rival por detalles dispares. El defensa nacido en El Masnou cuajó un partido serio, mostrándose contundente la mayoría de veces, aunque un par de jugadas puntuales empañaron su actuación mínimamente.

Roger vio la amarilla injustamente cuando al recoger el cuero en el segundo tanto en contra lo derribó un rival intencionadamente. El criterio arbitral fue amonestar por igual a ambos jugadores cuando se encararon. No obstante, sí es cierto que se vio superado en banda en el tercer gol del equipo contrario.

El central del Villarreal B lamentó la poca fortuna del equipo en jugadas determinantes, pero tiene claro que hay que hacer fuerza para romper la mala racha: «Parece que la suerte no está a nuestro favor, es difícil cuando estás en una dinámica negativa y hay que intentar salir de ella lo más rápido posible. De hecho, hay que hacerlo ya el domingo».

«Nosotros hemos tenido opciones de hacer el 3-1 y matar el partido, por desgracia no lo hemos hecho, y luego nos han metido dos goles que son difíciles de describir, con muy mala suerte. Ahora parece que todo va en nuestra contra», añadió el zaguero.

El filial amarillo pudo salvar un punto en el tiempo añadido con un gol de Pepe Castaño que hace que no se vea todo tan arduo y dificultoso: «Al final la actitud del equipo es la que hay que tener, nadie nos puede achacar que no corremos, que no tenemos ambición, que no vamos a por el partido. Se nos ha puesto 2-3 y volvemos a atacar».

«Todo el mundo se deja lo que tiene dentro, los que juegan de inicio, los que salen desde el banquillo y eso tiene que seguir así para sacarnos de esta dinámica», amplió el defensa catalán.

El Mini Submarino termina la vigésimo sexta jornada manteniendo la segunda plaza de la clasificación a tres puntos del líder pese a que los resultados no han acompañado en las últimas jornadas. Roger Riera tiene claro que quedan muchos partidos por disputarse: «Esto es muy largo, nadie ni gana ni pierde la liga en febrero, la Segunda B y este Grupo III son muy difíciles y queda mucho camino por recorrer».

AHORA, EL CONQUENSE / El máximo exponente de la cantera grogueta visita este fin de semana que viene el feudo del Conquense, un rival necesitado de puntos para salir de puestos de descenso. Riera prevé un partido muy complicado en La Fuensanta: «Otro partido muy complejo, tanto el Peralada como el Conquense son equipos que están en la parte baja, que se juegan la vida, seguro que nos va a costar mucho».

«Hay que controlar los pequeños detalles, que no se nos escapen más puntos para volver a estar en lo más alto de la clasificación», concluyó el líder de la retaguardia del Villarreal B.