Roglic no perdona en la Vuelta

Primoz Roglic es voraz. Y hasta se le ve mucho más feliz en esta Vuelta que en la del año pasado que ganó. Es como si el golpe moral que le supuso perder el Tour en el último suspiro ante Tadej Pogacar le haya cambiado el carácter. Lejos de hundirse, el nuevo Roglic es mucho mejor corredor, mucho más simpático y hasta mucho más libre. Es como si le importara más su fortaleza que la potencia de un equipo que es similar al que llevó y puso el cerrojo a la ronda francesa. Aquí se siente mucho más libre y no hace otra cosa que ganar, lleva ya tres victorias, y encima vuelve a ser el líder de la carrera.

A 1.800 metros de la llegada a Suances, en la Cantabria marítima, había una curva terrible, en bajada, tan peligrosa que si no llega a estar ahí un guardia civil quedándose sin pulmones y destrozando el silbato para avisar del peligro, posiblemente los corredores que frenaron casi hasta parar las bicis podían haber acabado con los huesos por el suelo.

Etapa 10 - Stage 10 | #LaVuelta20



🇪🇸 Vive el último kilómetro de la tercera victoria de @rogla gracias a @CarrefourES

🇬🇧 Live the last km. of Primož Roglič's 3rd victory of this Vuelta thanks to @CarrefourES#CarrefourConLaVuelta pic.twitter.com/dO9ROQ6Dj8