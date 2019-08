Roig amenaza con dar marcha atrás al fichaje de Ontiveros

A tan solo 10 días para que comience la Liga 2019/2020 el Villarreal no descarta variar la dirección de su punto de mira en lo que respecta al refuerzo que Javier Calleja espera para acabar de definir la zona ofensiva de la plantilla grogueta, la menos afectada —solo se contabiliza la llegada del polivalente Moi Gómez— por la profunda remodelación que la dirección deportiva ha llevado a cabo este verano.

Javier Ontiveros (21 años) era el hombre elegido para apuntalar la línea de mediapuntas del Submarino. Y puede seguir siéndolo, pero no por tiempo indefinido. La entidad amarilla ya hace algunos días que ha dejado caer su postura de no enrocarse con el fichaje del joven futbolista del Málaga, complicado no por un acuerdo que ya se ha suscrito de facto entre las tres partes implicadas, sino por la tardanza en el visto bueno del propietario del club andaluz, el jeque Al Thani, que sigue sin dar señales de vida a pesar del ultimátum que tiene de LaLiga por no cumplir el fair-play financiero y la consiguiente prohibición de inscribir más fichas en su plantilla 2019-2020.

EL AVISO DEL VILLARREAL / Fernando Roig escenificó ayer el mosqueo del Villarreal por la situación. El club amarillo tiene el visto bueno de la dirección deportiva del Málaga —capitaneada por el exfutbolista Caminero— para la llegada de Ontiveros a cambio de unos siete millones de euros, pero ya no descarta acelerar otras opciones ante la cercanía del estreno oficial. «Hemos llegado a un punto en el que ya no sabemos si se podrá cerrar la operación o no, si contestarán a nuestra oferta o no… La comunicación en este tema está siendo muy complicada», decía un Roig favorable a «ir buscando otras opciones», una velada amenaza al Málaga, que puede quedarse sin cerrar la que sería su operación más suculenta a nivel económico de este verano.

¿HABRÁ NUEVO CENTRAL? / Lo que el Villarreal no quiere es que el caso Ontiveros desvíe lo más mínimo la hoja de ruta del equipo groguet. «Vamos a centrarnos en nuestro camino, que es preparar el inicio de la Liga contra el Granada», apuntaba ayer el presidente del Villarreal, que tampoco descarta cerrar definitivamente el mercado en la zona defensiva de la plantilla a pesar de la salida de Víctor Ruiz, que deja la nómina de centrales con solo tres jugadores específicos: Albiol, Funes Mori y el canterano Pau. «La decisión es del consejero delegado, pero ahora mismo mi sensación es que estamos bien en esa demarcación», zanjó.