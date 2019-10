ROIG blinda el futuro

En su primer discurso como presidente del Villarreal mandó su primer mensaje de que la cantera iba a ser una de las patas sobre la que se iba a asentar su proyecto de autor. Han pasado 22 años desde su anuncio de que iba a construir una Ciudad Deportiva en Miralcamp. Fernando Roig no solo cumplió su compromiso, sino que hoy el club posee dos complejos deportivos de primer nivel: Miralcamp y la Ciudad Deportiva Pamesa.

El club ha pasado por mejores y peores momentos deportivos en cuanto a su primer equipo se refiere, pero nunca ha perdido la fe en su idea de que el fútbol base es el futuro del club. Si existe un presidente que cree a ciegas en lo que dice y que entiende que cada euro que deposita en la base es una inversión y no un gasto, ese es Fernando Roig.

Tan pasional, como visceral en ocasiones cuando siente que alguien ataca los intereses de su Villarreal, pero siempre racional y convencido de su idea, y lo más importante, valiente y decidido para asumir cualquier decisión, aunque implique riesgo para su prestigio. El club amarillo ha apostado, apuesta y apostará por su cantera. Palabra de Roig.

«La idea es que el fútbol base del Villarreal siga creciendo. Vamos a continuar manteniendo una gran cantera y pensamos que esta es clave en el club y en el primer equipo. Era mi proyecto cuando empezamos y lo sigue siendo», afirma el presidente, que esta semana ha vivido un momento especial cuando recibió la noticia de que cuatro jugadores del Villarreal eran convocados por la Roja, y tres de ellos habían pasado por sus categorías inferiores: «Estamos en un gran momento. Es muy bonito para mí ver a tres jugadores que han crecido en Miralcamp en la selección española absoluta. No es fácil y nos enorgullece. Pero no creo que ese sea el tope, de abajo vienen muchos jugadores muy importantes, con mucho peso y futuro, y me invita a ser optimista».

LUCHA CON LOS ‘GRANDES’ // La inflación en el fútbol de élite también se ha extendido a las categorías de formación. El Villarreal es uno de los clubs que está luchando para que la federación proteja el trabajo de cantera. «Lo que más me cabrea es que nos los toquen y nos los mareen. Hay que tener mucha paciencia y trabajar bien para que esto no suceda», afirma Roig, que ha sufrido como clubs como el Atlético o el Athletic se han llevado a coste cero a futbolistas de gran proyeccion como Germán Valera o Nico Serrano.

El Villarreal ya está trabajando para asegurarse que la fuga de talentos de su cantera no le salga gratis a los grandes, pero sobre todo porque Roig cree que el futuro de la entidad pasa por el ascenso de los jóvenes al primer equipo. Esta semana se ha producido la renovación de Pau Francisco Torres hasta 2024 con un aumento considerable de su cláusula.

‘ATAR’ A LAS PROMESAS // Y el consejero delegado, Roig Negueroles, trabaja para atar a las promesas de sus inferiores: «Nos estamos esforzando mucho para que estos jugadores sigan con nosotros y permanezcan muchos años en el Villarreal. El último caso ha sido el de Pau. Hemos luchado para que siga con nosotros años y años. No es fácil, cuesta mucho y es muy complicado, pero estamos trabajando en ello», advierte el presidente. A Roig no le gusta que se lo cuenten y es habitual, tanto en Vila-real como fuera de la Ciudad Deportiva, en muchos partidos de sus equipos de cantera. «Se está viendo que los chavales que vienen de abajo son importantes en el primer equipo, como también en los filiales, y eso es lo que siempre hemos buscado. La idea es que la base del equipo sean los jugadores de la casa y siempre ha sido nuestro discurso, y lo que decimos lo hacemos y lo cumplimos», asevera con la firmeza que le distingue.

«Tenemos muchos chicos con un gran talento en el primer equipo, filiales y juvenil. De abajo vienen muchos jugadores en los que tenemos puestas una gran ilusión. La cantera está dando muchos frutos, pero lo que viene por abajo me hace ser todavía más optimista», explica Roig.

FE EN LA CANTERA // «La cantera puede darnos las mismas o más alegrías que ahora, pero es algo que no es fácil predecir. Depende de muchas cosas y no es matemático», afirma en referencia a los numerosos factores que afectan a la formación de un jugador tanto en lo personal como en lo deportivo. El factor clave, no obstante, es confiar en la idea. «Lo importante es creer en la cantera y en la gente joven. Y más fundamental aún es no hablar, sino trabajar mucho y apostar de verdad por la base», concluye el presidente del Villarreal, junto al Athletic, el club con más jugadores seleccionables en LaLiga.

