Roig se brinda a LaLiga para jugar en EEUU

Yo opino lo mismo que el Sr. Presidente Roig, el Villarreal podría jugar en USA en la ciudad que designen Miami, Chicago, Nueva York, Los Ángeles etc... sus partidos que le toquen jugar como local contra el Real Madrid, contra el Barcelona y contra en Valencia por ejemplo, así el año que viene que venda sus abonos a las televisiones, por que el campo estará vacio, no ira ni en Tato, ni Rita la Cantaora en paz descanse... Es lo único que conseguiran con esto, que el aficionado se harte y que no vayan al campo. Al final tanta comercialización de un evento deportivo puede ser contraproducente. Cosa diferente es la final de una competición digase Copa del Rey, supercopa etc... donde jugar en campo neutral igual da jugar en Zaragoza por ejemplo que en otro lugar.