Roig: «Jugar en Miami sería bueno para el club y la provincia»

El Villarreal CF quiere hacer historia y, para conseguirlo, necesita que LaLiga y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) lleguen a un acuerdo y el encuentro del próximo 6 de diciembre contra el Atlético de Madrid que se iba a jugar en el Estadio de la Cerámica acabe disputándose en el Hard Rock Stadium de Miami. «Consideramos que es bueno para el fútbol exportar LaLiga al mundo y eso nos va a servir para crecer. Espero que todas las partes implicadas alcancemos un acuerdo sin crispación ni nervios», comenzó diciendo el presidente de la entidad amarilla, Fernando Roig, al explicar el caso.

Tanto el club groguet como el colchonero ya han cursado formalmente a la RFEF la correspondiente petición para jugar fuera después de la cancelación la temporada pasada del Girona-FC Barcelona. En sus respectivas estrategias de crecimiento se encuentra su expansión por el mundo y, en el caso del Villarreal, este lleva varios años trabajando el mercado norteamericano mediante la presencia de academias y la realización de distintas actividades de formación y márketing.

«Será algo histórico, algo bueno para el Villarreal y para el fútbol en general, para la provincia de Castellón y para todos», puntualizó Roig. Así, para compensar el contratiempo que puede suponer para los aficionados amarillos el hecho de que este encuentro acabe disputándose lejos de España, el club prepara una serie de medidas que el propio Roig se encargó de desvelar.

COMPENSACIÓN / De este modo, los abonados del Villarreal podrían elegir entre un descuento del 40% en el abono de la temporada 2020/21 o un 20% en el de la presente campaña; entrada y desplazamiento para el partido de vuelta en el Wanda Metropolitano (con un máximo de 3.000 localidades) o viaje a Miami para vivir en directo el encuentro (limitado a 600 aficionados). «No habrá ningún beneficio económico para el club ya que se revertirá en la compensación para nuestros aficionados», apostilló el máximo dirigente.

El Villarreal, el Atlético y la propia Liga están de acuerdo, pero la RFEF parece más reacia al acuerdo. «La disputa de este encuentro en Estados Unidos nos permitiría seguir expandiendo e impulsando nuestra marca en todos los continentes. Lograríamos acercar el fútbol español a los aficionados que viven fuera de nuestro país y sería un partido que marcaría el futuro», manifestó el CEO del Atlético de Madrid, Miguel Ángel Gil.

Por su parte, el presidente de LaLiga, Javier Tebas, comentó que «este partido sería un empujón más a la estrategia de internacionalización de LaLiga que tan buenos resultados está dando entre todos los clubes y SADs. Confiamos en que en esta ocasión podamos llevar a cabo esta acción tan positiva para todos como ya hacen otras ligas como la NFL o la NBA fuera de sus fronteras».

LA AFE, DE ACUERDO / También la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) ya ha sido debidamente informada de la solicitud efectuada para disputar su encuentro de Liga, correspondiente a la jornada 16, se jugaría a las 22.00 horas española (16.00 hora local).

el ‘no’ de RUBIALES / El único estamento que parece reacio a la medida es la RFEF. Si el año pasado ya se negó a que el Girona-Barcelona se jugara en tierras americanas, ahora mantiene los mismos argumentos para que el choque entre el Villarreal y el Atlético de Madrid no viaje a Miami. «Es muy sencillo. Hay que retrotraerse un año atrás y escuchar las mismas declaraciones. Si queréis, las refresco. Hay un posicionamiento del Ejecutivo de la FIFA que traslada que cuando es un partido de una competición local se tiene que jugar como local. Otra cosa es una competición en la que no hay sede y es neutral. Como seguimos estando en la FIFA nada ha cambiado», dijo Rubiales, quien no dudó en añadir que «para jugar en Miami LaLiga necesita cinco permisos que no tiene», en referencia a los permisos de la FIFA, la Confederación Americana, la Federación de Estados Unidos, la MSL y la propia RFEF.