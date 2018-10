Roig: «Pido paciencia a la afición, todos queremos estar arriba»

La mala trayectoria del Villarreal en este inicio de temporada no está pasando desapercibida ni para el entorno del Submarino ni, por descontado, para el presidente y máximo accionista del club, Fernando Roig. Ayer, tras la celebración de la Gala Endavant Esports, el mandatario groguet analizó la situación deportiva de la entidad, así como otros aspectos de la actualidad amarilla.

Ante el flojo bagaje liguero, Roig apeló al trabajo y a la confianza que el club tiene depositada en el técnico y en el grupo de profesionales que lidera Javi Calleja: «Estamos animados porque sabemos que se está trabajando bien. Ahora solo falta transformar ese buen trabajo en resultados». Es más, ante las críticas de parte de la afición fue claro. «Les digo que estén tranquilos, que tengan paciencia. Nosotros también queremos estar arriba, todos en el club así lo deseamos», señaló Roig, que sigue viendo al Submarino como «un equipo importante en la Liga» y esperan «seguir siéndolo», reafirmó.

El presidente expresó un deseo en voz alta cara al partido ante el Atlético. «El sábado lo que quiero es ganar. Debemos afrontar, tras el parón, este partido con todas las energías y recuperar la senda del triunfo», apostilló.

‘TOQUE’ AL ATLÉTICO / Al respecto del duelo del sábado, Roig mandó un mensaje a los colchoneros, confirmando que las relaciones entre ambos clubs son prácticamente nulas tras el llamado caso Germán Valera, un sub-16 de la cantera del Villarreal que el Atlético se llevó a la suya el pasado verano sin previo aviso. «Si se producen cosas que bajo el criterio del Villarreal no nos gustan, las decimos y hacemos evidente nuestro malestar. Lo que teníamos que decir, se lo dijimos al Atlético de Madrid. Además, nosotros no vamos a otros clubs a tocarles jugadores o quitarles futbolistas que tienen contrato. Nosotros hablamos con los clubs», dijo enérgicamente el presidente.

Es más, Roig pidió que se adopten soluciones al respecto. «El fútbol se lo tiene que replantear, porque estás muchos años formando jugadores y cuando tienen 15 ó 16 años no es normal que vengan y te los quiten. Habría que tomar medidas para que estas cosas no pasen. Los clubs tendríamos que sentarnos a hablar y adoptar soluciones. Algunos, cuando necesitaron ayuda —en referencia de nuevo al Atlético— nos la pidieron, pero se ve que ahora no se acuerdan de eso», argumentó.

Por último, sobre la decisión favorable en relación a la patente del nombre del Estadio de la Cerámica, indicó: «Hubo alguna persona que quiso aprovecharse, pero la justicia ha dictado sentencia y nos ha dado la razón».