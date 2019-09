La Rojita salva el escollo en Kazajistán antes de Castalia

La selección española sub-21 inició con victoria su andadura en la fase de clasificación de la Eurocopa 2021, al ganar a domicilio a Kazajistán con un tanto de penalti de Dani Olmo (0-1), capitán y líder de un combinado que defiende el título conseguido este verano y que por juego mereció un resultado más amplio antes de enfrentarse, el martes (19.45 horas) en Castalia, a Montenegro, camino de la próxima edición continental, cuya fase final será, en junio de dentro de dos años, en Hungría y Eslovenia.

Algo más de dos meses después de proclamarse campeón en Italia y plagado de caras nuevas, el equipo de Luis de la Fuente mandó en el campo pero no pudo redondear el encuentro, en el que el meta local tuvo su día hasta para parar el segundo penalti en contra lanzado por Carlos Aleñá.

El azulgrana y el propio Dani Olmo --único superviviente junto al portero Dani Martín del grupo que en junio ganó el título ante Alemania-- confirmaron la diferencia entre una y otra selección nada más empezar a rodar el balón en el Astana Arena. El capitán no falló desde los once metros a los 28 minutos de un primer tiempo que Aleñá y Pedro Porro no redondearon con el 0-2.

El culé, casi a la hora de partido, volvió a tener en sus botas la puntilla, pero el meta Seisen abortó la nueva pena máxima. No obstante, pese a la mínima ventaja, la Rojita no vio peligrar la victoria en ningún momento.