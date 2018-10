Ronaldo, sin selección por el caso de violación

Cristiano Ronaldo se ha quedado fuera de la lista de convocados de Portugal para los encuentros contra Polonia y Escocia. Según el diario Record, el futbolista habló con el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, Fernando Gomes, y con el seleccionador Fernando Santos, y coincidieron en que era mejor que no fuera convocado mientras no se aclaraba la investigación abierta en EEUU por una denuncia de violación.

Según el diario luso, esta situación no implica que el jugador de la Juventus no mantenga su compromiso con la selección. Es solo una decisión temporal. Gomes dio su apoyo al futbolista. «En mi nombre y en el de la federación expreso mi total solidaridad con Cristiano en un momento en que su reputación está puesta en entredicho», señaló el dirigente. «Creo en su palabra, no solo porque defiendo la presunción de inocencia como principio, sino también porque lo conozco y soy testigo de su buen carácter», agregó.

APOYO DEL TÉCNICO / El jugador negó el pasado martes «de manera tajante» las acusaciones en Twitter. «La violación es un crimen abominable que va en contra de todo lo que soy y creo. No quiero alimentar el espectáculo mediático creado por personas que quieren promoverse a mi costa. Mi conciencia está limpia», proclamó. El seleccionador también le respaldó: «Conozco a Cristiano y no creo que haya cometido un delito así. Hubo una conversación y acordamos que no estuviera en esas dos convocatorias», dijo Santos.