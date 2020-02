El 'rookie' Márquez y el repescado Lorenzo estrenan el Mundial en Malasia

Pues sí, hace ya muchos días que los pilotos de MotoGP terminaron sus vacaciones. Algunos ni se acuerdan. Algunos, como Marc Márquez y muchos otros que han aprovechado el invierno, las Navidades, para operarse de sus dolencias y recuperarse de sus problemas físicos, hace tiempo que están metidos en el gimnasio y dando vueltas a la pista, de asfalto o tierra, para, iniciado el mes de febrero, preámbulo del debut en Doha (Catar), a mitad de marco, ponerse en forma de cara a la primera gran cita de la temporada que es el primer test de pretemporada en Sepang (Malasia) éste y el próximo fin de semana.

Debut de todo un bicampeón

La temporada de MotoGP siempre empieza con un premio, con unos días de regalo, para los novatos o rookies y los pilotos probadores de las grandes marcas. Así, de domingo a martes, los pilotos que debutan en la categoría, como, por ejemplo, Álex Márquez, bicampeón de Moto3 y Moto2 y nuevo compañero de equipo de su hermano Marc en el team Repsol Honda, poseedor, de nuevo, de la triple corona de MotoGP (título de pilotos, constructores y escuderias) y/o pilotos probadores, como el pentacampeón del mundo Jorge Lorenzo, recientemente fichado por Yamaha, serán los primeros en probar las nuevas monturas de Honda (RC213V) y Yamaha (M1) antes que lo hagan los oficiales el próximo fin de semana.

Entre el test de novatos y probadores y el auténtico test de los oficiales, bueno, de todos ellos juntos, del 7 al 9 de febrero, Marc y Àlex Márquez actuarán en la presentación estelar, de nuevo, en Indonesia, del equipo Repsol Honda, lo que hará que el hermanísimo se pierda el tercer día de entrenamientos en Sepang, algo que no parece demasiado lógico al tratar de un piloto novato que debería de dar el máximo número de vueltas posible con la nueva moto.

Junto al catalán Àlex Márquez (Honda) y el mallorquín Jorge Lorenzo (Yamaha), mañana se citan, en Sepang, los japoneses Katsuyuki Nakasuga y Kohta Nozane (Yamaha), los veteranos Dani Pedrosa (KTM), Stefan Bradl (Honda), Bradley Smith (Aprilia), Aleix Espargaró (Aprilia), Sylvain Guintoli (Suzuki), Michele Pirro (Ducati) y jóvenes como Iker Lecuona (KTM), Lorenzo Salvadori (Aprilia), Brad Binder (KTM), Pol Espargaró (KTM) y Miguel Oliveira (KTM).

Todos tienen sus particularidades y, sin duda, algunos de ellos trabajarán para su mejora y progresión en estos tres días de regalo como, por ejemplo, Àlex Márquez, Iker Lecuona, Brad Binder o Miguel Oliveira y otros trabajarán, intensamente, para chequear las nuevas motos de cara a mejorar o ofrecer sus primeros consejos a los ingenieros con vistas a la puesta a punto del siguiente fin de semana, ya en manos de los magníficos.

Estreno de todas las novedades

En ese sentido destacada, indiscutiblemente, el cambio de moto, de equipo, de papel y, según el paddock de chaqueta, de Lorenzo, que, tras lograr la libertad por parte del equipo Repsol Honda, con quien aún tenía contrato para este 2020, ha protagonizado lo que muchos consideran una fea traición y se ha convertido en el primer e importantísimo colaborador de Valentino Rossi, Maverick Viñales., Fabio Quartararo y Franco Morbidelli para tratar de poner a punto la Yamaha M1 en busca de tratar de destronar al poderoso y veloz Marc Márquez (Honda).

Es evidente que este domingo empezaremos a saber si la bomba que ha preparado este invierno Aprilia se corresponde o no al anuncio de una auténtica revolución. Sabremos si el nuevo chasis de la Ducati Desmosedici es tan agil como pretende su creador Gigi DallIgna. Si el poderoso motor de la RC213V de Honda se mantiene arriba en velocidad punta como acabó la pasada temporada. Si la Suzuki sigue siendo tan juguetona como demostraron Àlex Rins y Joan Mir en el último Mundial, aunque falta de motor. Y si KTM ha dado o no un paso más hacia la pelea por el top-10 o, incluso, el podio con la transformación de su nuevo chasis y el abandono definitivo de su viejo modelo tubular. Ah! y si la Yamaha M1 podrá o no pelear por el título después de haber creado, no solo para este sino para los siguientes dos años (2021 y 2022) un auténtico dream team.