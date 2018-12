Rossi anuncia que podría seguir en MotoGP más allá del 2020

No hace mucho, apenas unos días, el pentacampeón del mundo de 500cc, el australiano Mick Doohan, expresaba, en una entrevista en El Periódico de Catalunya, su admiración por la longevidad deportiva del veterano piloto italiano Valentino Rossi (Urbino, Italia, 16 de febrero de 1979), que pronto cumplirá 40 años. Doohan no se admiraba de lo que hacía el Doctor ni siquiera de cómo lo hacía o frente a quien lo hacía, que aumenta su dificultad, sino por a la edad que tiene y cómo sigue peleando con los mejores.

Pues bien, en lo que se supone es su última entrevista en el 2018, Rossi acaba de declarar a la revista alemana Speedweek que medita seguir corriendo en MotoGP, al más alto, nivel incluso si, finalmente, consigo mi décimo título del mundo. Cetro que Vale lleva persiguiendo en los últimos nueve años cuando Jorge Lorenzo (Yamaha, 2010, 2012 y 2015), Casey Stoner (Honda, 2011) y Marc Márquez (Honda, 2013, 2014, 2016, 2017 y 2018) se lo han impedido repetidamente.

El Doctor, al igual que los otros magníficos, empezará, la próxima temporada, su compromiso bianual que firmó con Yamaha, el próximo año patrocinada por Monster y no por Movistar. Todos los grandes favoritos de MotoGP concluirán sus contratos al acabar el Mundial del 2020. Rossi, por tanto, cumplirá los 40 años diez días después de probar, en Sepang (Malasia), la nueva Yamaha de MotoGP.

El veterano piloto italiano, que ha cerrado el 2018 habiendo acumulado, a lo largo de los últimos 23 años, 383 grandes premios, 115 victorias, 64 poles positions, 95 vueltas rápidas, 232 podios y nueve títulos mundiales (125cc, 1997; 250cc, 1999 y siete en la categoría reina, en 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2008 y 2009), considera que esa cifras no cuentan nada a la hora de tomar la decisión de seguir compitiendo más allá del 2020.

Solo son números, números, números, cuentan poco. Ahora pienso que podría continuar incluso si consiguiese el décimo título porque, como he dicho siempre, yo piloto porque me divierto y para ganar la carrera del domingo, no voy más allá de eso. Es evidente que si ganase ese décimo título estaría muy, muy, contento, explica Vale en Speedweek.

Tengo firmado un contrato hasta que acabe el Mundial del 2020, sí pero aún no he decidido si éste será mi último contrato. Yo estos temas solo los afronto cuando los tengo delante, cuando llega el momento, no antes. Mientras tanto, Rossi considera que lo más importante es que Yamaha haga un gran trabajo durante las semanas que preceden a los primeros test de pretemporada, del 6 al 8 de febrero, en Sepang (Malasia) y, posteriormente, poco antes de que dé comienzo el Mundial, en Catar. Debemos continuar trabajando duro, muy duro, para ser competitivos en todas las pistas.