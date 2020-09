Rossi y Dovizioso ven casi imposible relevar a Márquez

Faltan seis carreras para que concluya el Mundial exprés de motociclismo. Se están imponiendo, de momento, las nuevas generaciones, la más joven de Fabio Quartararo (Yamaha, 21 años, 108 puntos) y Joan Mir (Suzuki, 23 años, 100 puntos) han cobrado ligera ventaja sobre las dos siguientes, la de Maverick Viñales (Yamaha, 25, 90 puntos) y la ya más veterana de Andrea Dovizioso (Ducati, 34, 84 puntos). Ya no digamos sobre el ‘abuelo’ del campeonato, el italiano Valentino Rossi (Yamaha, 41, 58 puntos), que soñaba con aprovechar también la ausencia del dominador Marc Márquez (Honda) para conquistar su décimo título mundial.

Tanto ‘Dovi’ como el ‘Doctor’ empiezan a reconocer, sin pelos en la lengua, que sus aspiraciones han decrecido mucho en los últimos grandes premios. Desde que el de Ducati ganó en Austria, todo ha sido un desastre, incluida la caída que le provocó, el pasado domingo, su colega de marca, el francés Johann Zarco. ‘Dovi’, además de no aclararse con la puesta a punto idónea para los nuevos neumáticos Michelin, hace tiempo que decidió decirlo no a Ducati y, de momento, no tiene equipo para la próxima temporada.

Tres años sin ganar

Rossi, por su parte, siempre ha estado en la movida pese a su avanzada edad. Jamás le ha quitado la cara al Mundial, nunca, y, pese a que lleva tres años sin ganar (cosa que no le ocurre a ‘Dovi’, que, como poco, en las últimas cinco temporadas ha ganado, al menos, un gran premio), tiene ya garantizado un puesto en el equipo Yamaha para el 2021, en el ‘team satélite’ de Petronas. El mejor resultado de ‘Vale’ este año fue el podio (tercero) en el segundo GP de Jerez.

Dovizioso es de los que piensa que el tándem Mir-Suzuki está “algo” por encima del binomio Quartararo-Yamaha. ¿Y él? ¿qué le ocurre a ‘Dovi’, porque piensa que le va a ser casi imposible alcanzar el título que ha rozado, con tres subcampeonatos, en los últimos años? "Yo lo tengo muy difícil, mucho. Matematicamente aún es posible, claro, pero a nosotros nos falta velocidad. En Francia (11 de octubre), podemos hacerlo mejor. Es una esperanza, pero es inútil prometer cosas. Los que están delante son más constantes y más rápidos. Sobre el papel es difícil, pero no imposible. No es la presión del campeonato lo que me frena. Ojalá fuera eso, pues, seguro, que sabría manejarla. Es el neumático de este año. Cuando los pruebas son una cosa y cuando vas a trabajar en ellos, otra. Lo que siempre he hecho y solía funcionar, ya no funciona y apenas puedo cambiar", zanja.

Mientras Dovizioso piensa en una serie de carambolas que afecten a los tres primeros, de los que Mir parece, sí, el más sólido, con cuatro podios en las últimas cinco carreras, Rossi da ya el Mundial por perdido tras su último error en Barcelona, cuando se cayó al no medir bien una maniobra en una curva de izquierdas, viniendo de varias de derechas, y teniendo el flanco izquierdo de sus neumáticos aún fríos "Para no desesperarme”, explicó el ‘Doctor’ tras su abandono en Montmeló, “tenemos que pensar que fue un buen fin de semana, que piloté bien, que me divertí y que pude luchar por la victoria".

Rossi está satisfecho y orgulloso de estar aún peleando con los mejores, de ahí su renovación con Yamaha. "Estamos siguiendo un camino muy interesante con la puesta a punto de la moto, así que aunque el campeonato se haya acabado para mí, hay muchas razones para ser rápido de aquí a final de año. Mientras las matemáticas no lo digan, no se ha acabado. Desafortunadamente, ya he hecho tres ceros y me he caído dos veces seguidas por mis errores. Además, la moto se rompió en la primera carrera, así que es difícil. Esos tres ceros, me descartan para pelear por el título, pero aún puedo conseguir algún podio más y, quien sabe, si hasta ganar. Quiero pasármelo bien”.

Confirmado: Bagnaia será el compañero de Miller en Ducati-2021

Ducati Corse acaba de anunciar esta mañana que el italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia defenderá los colores del Ducati Team en el Campeonato del Mundo 2021 de MotoGP junto al ya confirmado australiano Jack Miller. El piloto italiano, de 23 años, pasará al equipo oficial la próxima temporada tras sus dos primeros años en MotoGP en el Pramac Racing, equipo de fábrica con soporte de la casa de Borgo Panigale.

Nacido en Torino en 1997, Bagnaia debutó en el Mundial de Moto3 en 2013 para dar el salto a Moto2 en 2017, categoría donde se proclamó Campeón del Mundo en 2018. Subió a MotoGP en 2019 con el Pramac Racing Team y este año Pecco ha destacado en muchas ocasiones pilotando la Demosedici GP, logrando su primer podio cuando terminó segundo el GP Lenovo de San Marino y de la Riviera de Rimini.

Jorge Martin salta a MotoGP

El español Jorge Martin, de 22 años, campeón del mundo de Moto3 en el 2018 y que, actualmente, milita en el equipo Red Bull KTM Ajo de Moto2, ha sido anunciado como sustituto de Bagnaia en el 'team' Pramac, 'satélite' de Ducati. Martin, que ha perdido buena parte de las posibilidades que se había ganado a pulso para intentar ser campeón este año de la categoría intermedia al perderse dos GP por culpa del coronavirus, formará pareja con el francés Johann Zarco en el competitivo equipo del italiano Paolo Campinoti, que ha mostrado su felicidad "por haber nutrido a Ducato de dos campeones como Miller y Bagnaia y, ahora, tomar el relevo con dos pilotos que, seguro, nos darán también muchas alegrías".