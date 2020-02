Rubén Peña: "Si hacemos de nuestra casa una fortaleza, lograremos hacer grandes cosas"

El lateral del Villarreal Rubén Peña afirmó que el objetivo del equipo es alcanzar los puestos que dan derecho a jugar en Europa y que para ello el equipo va a aunar todos los esfuerzos.

“Los primeros enfadados por lo que pasó en la Copa contra el Mirandés somos nosotros. Sabemos que no hicimos bien las cosas, pero no hay marcha atrás, no podemos vivir del pasado y tenemos LaLiga muy presente. En Valladolid sumamos un punto y ahora, más que nunca, debemos ir todos a una para, a partir de ahí, tratar de hacerlo bueno con una victoria en el Estadio de la Cerámica este sábado contra el Levante (18.30 horas)”, avanzó el futbolista del Villarreal.

“Si hacemos de nuestra casa una fortaleza, lograremos hacer grandes cosas”, concluyó Rubén Peña.

Así lo indicó en declaraciones a los medios al considerar que espera un tramo final de temporada marcado por una gran igualdad entre todos los equipos.

Peña jugó a pie cambiado como lateral izquierdo en el encuentro que su equipo empató el sábado a un tanto en Valladolid y tras el que se mostró satisfecho al haber recuperado buenas sensaciones.

"Lo importante es jugar y ayudar. No es mi posición, pero creo que me desenvuelvo bien en ella y si me necesitan no hay problema por jugar", aseguró.

Del partido, destacó la reacción que el Villarreal mostró en la segunda parte y al respecto señaló que el entrenador "les abrió los ojos" en el descanso respecto a lo que debían hacer para reaccionar.