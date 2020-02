Rubén Peña suma galones

Rubén Peña fue titular ante el Real Valladolid en Pucela y lo hizo a pie cambiado, como lateral izquierdo. El defensa del Villarreal dejó en el banquillo a Xavi Quintillà, titular hasta la fecha en los esquemas de Javi Calleja, y pese a las circunstancias cuajó una destacada actuación. De hecho, Rubén Peña fue el mejor del Submarino ante el equipo vallisoletano, mostrando un gran criterio en labores defensivas y empujando al equipo en la faceta ofensiva durante los 90 minutos.

«Intento siempre dar lo mejor de mí mismo para el equipo. Mi forma de ser es de darlo todo, sumar minutos y, si puedo ayudar al equipo, mejor que mejor. Es verdad que no es mi posición, pero creo que me desenvuelvo bien en ella y, si me necesitan, no hay problema por jugar ahí», reconoce el futbolista del Submarino.

Más presencia

Rubén Peña, que acumula 1.058 minutos en LaLiga en lo que va de temporada –ha tomado parte en 15 encuentros y ha marcado un gol--, ha recuperado la confianza en las últimas jornadas y aspira a acabar protagonizando una gran temporada con el club de la Plana Baixa. El objetivo está claro: clasificarse para competir en Europa la próxima campaña. «La ambición del equipo es la máxima y, mientras el objetivo esté a nuestro alcance, vamos a ir a por ello. Que no sea porque no lo hemos intentado», añadió el lateral groguet.

Hasta la fecha, Rubén Peña estaba disfrutando de más oportunidades en la Copa del Rey (314 minutos en cuatro partidos) que no en la competición doméstica, pero tras su actuación en el José Zorrilla esto podría cambiar y el abulense estaría en disposición de mantenerse en la titularidad aunque sea en una posición que no es la suya natural. «Los primeros enfadados por lo que pasó en la Copa contra el Mirandés somos nosotros. Sabemos que no hicimos bien las cosas, pero no hay marcha atrás, no podemos vivir del pasado y tenemos LaLiga muy presente. En Valladolid sumamos un punto y ahora, más que nunca, debemos ir todos a una para, a partir de ahí, tratar de hacerlo bueno con una victoria en el Estadio de la Cerámica este sábado contra el Levante (18.30 horas)», avanzó el futbolista del Villarreal.

«Si hacemos de nuestra casa una fortaleza, lograremos hacer grandes cosas», concluyó Rubén Peña quien, pese a no ser titular indiscutible, ha tenido un gran comportamiento.