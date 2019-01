Rubén Ramos: "Tenía otras ofertas, pero el Castellón es un histórico y es difícil decirle no"

Llega con ganas de triunfar y de sacar al CD Castellón de la zona de descenso. El nuevo jugador del conjunto albinegro, Rubén Ramos, ha realizado este miércoles sus primeras reacciones como futbolista orellut, tras el entrenamiento matinal realizado en Marina d’Or.

El centrocampista se ha ejercitado por primera vez con el CD Castellón y se ha mostrado “muy agradecido por la acogida de mis compañeros”. “Con Regalón coincidí en la cantera del Atleti y en Alcoyano estuve con Óscar. Su idea de juego es idónea para mi fútbol. El míster, la afición y Castalia me han impulsado a venir aquí”, ha destacado.

Ramos ha hecho hincapié en la afición del CD Castellón, factor diferencial para decantarse por el conjunto albinegro: “Tenía otras ofertas pero el Castellón es un histórico de Segunda División e incluso de Primera y es difícil decirle que no. No se merece estar ahí abajo y ojalá entre todos saquemos esto adelante”.

El futbolista se caracteriza por el buen trato de balón y ha explicado que se adaptará a donde le proponga el míster. “He jugado en varias posiciones. Me gusta jugar por detrás del delantero pero también me siento cómodo en el centro del campo. Me gusta estar en contacto con el balón, apoyarme con mis compañeros y, si puede ser, estar cerca del área”, ha reconocido la última incorporación albinegra.