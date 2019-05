Rubi será el nuevo entrenador del Betis

MERCADO. La tormenta perica se confirmó ayer. Joan Francesc Ferrer, Rubi, el artífice del regreso del Espanyol a Europa 12 años después, no se sentará la próxima temporada en el banquillo blanquiazul. El dinero del Betis, que triplicará su actual sueldo, cautivó por completo al preparador, que no aceptó la última propuesta del club catalán y no cumplirá el año de contrato que le quedaba. Rubi se marcha al Villamarín, debido a que la oferta era irrechazable, y el club verdiblanco deberá abonar al Espanyol los 900.000 euros correspondientes a la cláusula de rescisión del contrato. e.p.