Rubiales lamenta que horarios de televisión estén "matando" al fútbol modesto

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, ha lamentado este viernes en Zaragoza que el fútbol profesional esté "matando" la asistencia al fútbol modesto y de categorías inferiores debido a los horarios de televisión.

"En fútbol es importante que se vea una parte como un negocio pero no todo es un negocio. El fútbol es deporte, tenemos que estar con los valores del fútbol, tenemos que pensar en el fútbol modesto que hoy en día se ha quedado sin horarios. El fútbol profesional copa desde el viernes hasta el lunes todos los horarios y esto está matando la asistencia de público al fútbol femenino, al de Segunda B, al de Tercera y juveniles", ha explicado Rubiales en una rueda de prensa conjunta con el presidente de la Federación Aragonesa, Oscar Flé.

El presidente de la Federación Española de Fútbol, que participa en los actos que están teniendo lugar este viernes en la capital aragonesa con motivo de la celebración del 97 aniversario de la fundación de la Federación Aragonesa de Fútbol, ha indicado que aunque la RFEF no tiene la competencia de los horarios se deben estudiar y que desde el ente federativo quieren dar "un impulso y un cambio y pensar más en la afición".

"Desde mi punto de vista no se puede jugar a determinadas horas en invierno por la noche en lugares de mucho frío o en verano a media tarde o por la mañana en lugares de mucho calor. Todo esto que redunda en beneficio de los que están en el césped, de los espectadores o del propio espectáculo son cosas que tenemos que cuidar y no solamente pensar en China o en otros países o en la televisión y en el dinero que genera porque esto es muy importante, sin duda, pero tenemos que intentar crecer yendo de la mano de los valores del deporte", ha apuntado.

De las relaciones entre la Federación y la Liga de Fútbol Profesional ha declarado que como ya ha dicho en alguna ocasión el presidente de esta última, Javier Tebas, no se iban a marchar juntos de vacaciones.

"A él lo han elegido los clubes y eso lo tengo que valorar. Desde que llegué a la presidencia le invité, quise salir en una comparecencia pública con él que declinó y yo lo respeté. He visitado la Liga, algo que ningún presidente electo había hecho y desde la Federación estamos dando los pasos que tenemos que dar y tenemos una oportunidad de negociar y hacer cosas por el fútbol español. No quiero una situación de tensión pero si llega el momento en el que vemos que no se avanza en determinados temas también tenemos nuestro margen de actuación. A partir de ahí toda la buena voluntad", ha analizado.

Con respecto al VAR ha indicado que no quería entrar a valorar criterios técnicos y que la perfección "no existe" pero ha destacado que el sistema de videoarbitraje había llegado a España "para quedarse".

"No podemos privar a nuestras competiciones del VAR porque sería privar a nuestros representantes arbitrales de poder participar en competiciones internacionales pues la liga que no tiene VAR condena a sus árbitros a no participar en un Mundial o en una Eurocopa", ha resaltado Rubiales que, a este respecto, ha recordado que en la última edición del Mundial no hubo ningún árbitro inglés por este motivo.

Igualmente ha manifestado su "apoyo total" al colectivo arbitral así como "a todo aquello que conduzca a ayudar a los árbitros desde el respeto" y ha subrayado que está "muy contento" con el nivel del arbitraje español que, a su juicio, es "el número uno a nivel mundial".

"No hay ningún país que tenga tantos representantes en la élite como España y eso nos es casualidad, es por algo", ha asegurado el presidente de RFEF.

Preguntado por su opinión de la situación del Reus ha manifestado que "algo ha fallado" y que el control económico de la Liga "no ha funcionado".

"Si el Reus compitió con dieciséis licencias y no ha podido hacer frente a la situación algo ha fallado. De todas formas ahora hay una situación de compra y estamos a la espera de la documentación que se nos aporte. Ojalá se pueda aprender y le pedimos a la LFP que para enriquecer todo esto haga partícipe a la Federación porque es el ente gestor del fútbol español y cuenta con profesionales con valía que pueden ayudar", ha comentado.

Rubiales ha anunciado que la RFEF y la territorial aragonesa están estudiando fórmulas para que las instalaciones federativas de Puente Santiago, de titularidad de la primera, puedan pasar a ser de la aragonesa, algo que Flé ha valorado como "una vieja aspiración".

Con respecto a que la selección española pueda disputar un partido en el Estadio de La Romareda, Rubiales ha declarado que se ha creado un Comité de Designación de Sedes y que cualquier ciudad lo puede pedir, aunque ha advertido que en el caso concreto de la capital aragonesa se cumplen los requisitos pero se deberían mejorar ciertos aspectos, según informes de la UEFA.