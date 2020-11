La rueda de prensa de Óscar Cano antes del decisivo Mirandés-Castellón

Óscar Cano ha ofrecido su habitual rueda de prensa previa al partido del CD Castellón, esta vez frente al CD Mirandés en Anduva (20.30 horas), desde El Saler, donde los albinegros están concentrados. Aquí un resumen de lo más interesante.

Cambios

"No podemos cambiar el once todas las semanas, no dar continuidad a las cosas que pueden tener su rendimiento. Somos de los equipos que más ha cambiado la portería y, sobre todo, la delantera. No somos inmovilistas, pero no podemos pedir a los jugadores cosas que no pueden o no saben hacer. La gran mayoría de jugadores ha tenido su oportunidad".

Mercado de invierno

"Aún es temprano, aunque los jugadores, en 14 jornadas, ya han tenido tiempo de expresarse. Hay posiciones que están débiles, eso es obvio, es algo que ya sabíamos de antemano. Hay que trabajar bien para el mercado de invierno".

Concentración

"Hay un bloqueo, es evidente, derivado de que el equipo empieza bien, consigue resultados y genera unas sensaciones, le coge pronto el pulso a la categoría... Pero luego llega la realidad de la competición y empieza ese bloqueo. Hay jugadores a los que le cuesta competir, pero no hay que castigarlos para que esas cabezas vuelvan a su ser, aunque hay dos o tres jugadores que lo están pasando mal y hay que dejarlos respirar".

El partido de Anduva

"Somos dos equipos con dinámicas muy encontradas. No es normal que nosotros tengamos esta dinámica tan anormalmente larga. Nos lo tomamos como un partido muy importante, aunque los de abajo, salvo el Alcorcón, tampoco está sumando, lo que nos está dando aire".

Primeas partes contra segundas partes

"Es contextual, no veo mucha diferencia. Hemos cometido errores en muchos de los minutos, aunque los errores más importantes que hemos cometido, han sido en las primeras partes".

Carles Salvador

"Tiene todo aquello que nos exige la competición, pero su ausencia no nos exime de los malos resultados. Tiene experiencia a sus 30 años, la capacidad del dominio de su puesto, representa la idea de nuestro juego, la calma... Si está bien, será titular siempre, salvo por una acumulación de partidos en una semana. Es el centrocampista más específico que tenemos, es vital. Su presencia nos ha hecho mejor equipo".

Rafa Gálvez

"Tiene molestias, no sabemos si va a llegar a tiempo, si estará para 20 minutos o 90... Esta noche lo evaluaremos".