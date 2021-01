Rummenigge adelanta que la Eurocopa se podría jugar en un solo país

Karl-Heinz Rummenigge, patrón del Bayern Múnich e influyente personaje dentro del fútbol europeo, aseguró que la UEFA se plantea organizar la Eurocopa-2021 en un solo país y no en 12 como estaba inicialmente previsto. "Sé que el presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, que es extremadamente prudente con el coronavirus, se pregunta si, en plena pandemia, no sería más razonable organizar el torneo en un solo país", aseguró Rummenigge en una entrevista al diario bávaro 'Münchner Merkur'. Un portavoz de la UEFA no desmintió oficialmente esa posición: "No tenemos ninguna noticia que dar ni comentarios a hacer en este momento", indicó el organismo a instancia a la AFP.

Oficialmente, la UEFA sigue trabajando en un campeonato repartido en 12 ciudades de otros tantos países europeos: "La UEFA puede confirmar que, de acuerdo con las 12 ciudades, actualmente se trabaja con cuatro escenarios: estadios llenos, estadios con una capacidad entre el 50 y el 100% con diversas medidas sanitarias, entre el 20 y el 30% de la capacidad con medidas adaptadas, y a puerta cerrada".

Según la instancia, las decisiones "ciudad por ciudad" se anunciarán el 5 de marzo. Programada para el pasado verano, la Eurocopa-2020 se retrasó un año como consecuencia de la pandemia del covid-19.