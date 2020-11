¿Sabías que el Alqueries tiene a un 'one man club'?

En los tiempos que corren, en los que los futbolistas van y vienen, algunos incluso cambian de club como de chaqueta y otros esperan sin equipo cual si fuesen taxis esperando a su próximo cliente, es cada vez más complicado encontrar a jugadores de fútbol que siempre hayan vestido los mismos colores. Siempre es siempre. Desde las primeras patadas a un balón hasta llegar al primer equipo. Lo que en Inglaterra, y por extensión en el actual mundo globalizado, se denomina one man club.

Si esto se extrapola al fútbol más modesto, y más todavía, al regional, resulta complicado ver casos similares. Lejos queda aquella filosofía de pelear por el club de tu pueblo desde que uno se estrena en este deporte hasta la retirada. Bien es cierto que el orgullo y el sentimiento de pertenencia sigue estando, pero tampoco lo es menos que cuando llega una oferta tentadora pocos son los que no se ven seducidos por ella y terminan aceptado, aunque ello apenas signifique un breve paréntesis.

Fiel a un club

En la provincia de Castellón hay algunos casos, muy pocos, pero alguno hay. Uno de ellos es el de Miguel Rallo, futbolista del Alqueries, que encadena 25 años vestido de arlequinado, desde prebenjamín hasta ahora. Rallo ha ido pasando por todas las categorías inferiores del club alqueriense, algo que sueña todo niño, hasta jugar en el conjunto sénior, a cuyos jugadores ve como ídolos y espejos en los que reflejarse día a día.

El presente 2020 no está siendo ni mucho menos positivo. La pandemia del coronavirus está provocando una crisis global tanto en extensión geográfica como socioeconómica y, por supuesto, sanitaria. El duro confinamiento decretado el pasado mes de marzo, que comenzó a levantarse con restricciones en junio, secó de raíz la temporada futbolística 2020-21. Pararon las competiciones y solo jugaron los equipos que se ganaron el derecho a disputar las fases de ascenso de categoría.

No obstante, para Miguel Rallo este 2020 será especial porque cumple sus bodas de plata como jugador alqueriense, algo que está al alcance de muy pocos futbolistas. El protagonista asegura que su primer recuerdo fue «un ascenso del equipo a Primera Regional», fue algo que se le «quedó grabado».

«Lo que más ilusión me hacía era ganar algo con el Alqueries y hace un par de años lo conseguimos, nos proclamamos campeones del grupo II de Primera Regional y además conseguimos el ascenso a Regional Preferente. Sin lugar a dudas es una de las mejoras cosas que me han ocurrido nunca», rememora con satisfacción Miguel Rallo, un ascenso peleado en el campo con el Esportiu Vila-real y el Soneja, que supuso el regreso del club a la máxima categoría del fútbol provincial tras perder la división un año atrás.

Una experiencia inolvidable

Cinco lustros dan para mucho, para jugar y competir, para celebrar goles, ascensos y permanencias, para sufrir, ya sea por derrotas o por lesiones. Como todo en la vida, el fútbol conlleva alegrías y tristezas, pero, por encima de todo, máxime en el fútbol modesto, el principal legado es la amistad.

Las victorias van y vienen, algunas de ellas se quedan para el recuerdo, pero en el día a día quedan los amigos para siempre. Así lo recalca el propio jugador del Alqueries. «Mis mejores amigos han salido del mundo del fútbol, tanto compañeros con los que he compartido vestuario como rivales a los que me he enfrentado», explica al analizar su trayectoria sobre los terrenos de juego.

Lesiones

Actualmente, a sus 30 años, Miguel Rallo compite en el filial del Alqueries, que milita en el grupo III de Segunda Regional. No lo hace en el primer equipo debido a que dos operaciones tras una lesión del cruzado en otros tantos años han mermado sus condiciones físicas para competir en una categoría tan exigente como lo es la Regional Preferente, en especial en las últimas temporadas.

Pero ello no es óbice para que el mediocentro pueda seguir aportando su experiencia y buen hacer para que el segundo equipo gualdiazul tenga opciones de estar arriba en la tabla clasificatoria y, si el técnico del primer equipo, Sergio Catalá, lo estima oportuno, podría volver a jugar con el primer equipo arlequinado, algo que ya hizo temporadas atrás. Eso sí, siempre defendiendo la camiseta que se le quedó grabada tras un ascenso a Primera Regional a mediados de la década de los 90. Su momento más especial.