Sainz: "De inicio, tengo mucho que aprender de Leclerc"

Mientras los pilotos de MotoGP tomaban contacto, por primera y última vez, en los tres días de test celebrados en el circuito de Losail, en Doha (Catar) y aprovechaban el acuerdo entre la compañía Dorna, organizadora del Mundial y el Estado de Catar para, si lo deseaban, vacunarse contra el Covid-19, el pelotón de pilotos de la F-1 hacía lo propio en Baréin, donde el bicampeón español Fernando Alonso y el madrileño Carlos Sainz dejó sorprendidos a sus nuevos equipos, Alpine Renault y Ferrari, respectivamente. Y, sí, por lo que se sabe, Sainz también se vacuno “porque, vacunándome en Catar, no le quito la vacuna a ningún español, aquí les sobran, y, además, dejo de ser un peligro para los demás”.

Sainz habló largo y tendido con los medios de comunicación españoles a través de una videoconferencia y se mostró muy ilusionado con las prestaciones del nuevo Ferrari aunque, lógicamente, dijo que “hasta que no empiecen las carreras de verdad, no sabremos realmente donde estamos. Estos son test, pruebas, todo el mundo experimenta con todo lo que tiene y te concentras en lo tuyo, en desarrollar todo el trabajo que te pide el equipo. Hasta que no lleguen las carreras de verdad, no sabes donde está cada uno”.

Mejor probar en el Circuit

El hijo del campeonísimo de rallys reconoció que echaba de menos probar, como suele ser habitual en la F-1, en el Circuit de Cataluña. "Un poco sí que lo echo de menos, porque Barcelona es un circuito en el que estoy acostumbrado a sentir los coches y donde más experiencia tengo para saber compararlos, ver las cosas positivas y negativas de cada coche", apuntó al respecto, remarcando las difíciles condiciones en las que tuvo pilotar en su debut oficial con Ferrari, el pasado viernes, en plena tormenta de arena, y lo poco que puede rodar con una misma goma por las elevadas temperaturas que hay de día.

"Más o menos, lo que estamos viendo del coche es lo que esperábamos. Estamos contentos con lo que vemos y relativamente satisfechos con la correlación entre pista y simulación. Y ahora lo que hace falta ver es dónde están los demás", expresaba sobre su Ferrari y sus oponentes.

No se cree lo de Mercedes

“El Red Bull tiene buena pinta, el McLaren estoy seguro que va a estar ahí, porque el coche, simplemente con un motor más pequeño, ya les ha permitido mejorar la aerodinámica y al tener más potencia, mejor que mejor. Así que McLaren va a dar un paso adelante seguro. Alpine tampoco tiene mala pinta y ahora lo que hace falta es esperar a qué puede hacer Ferrari. Pero igual os toca esperar un poco a la primera carrera”, agregó en cuanto a sus rivales, dando una pista clara de que no van a mostrar muchas cartas. Ni que decir tiene que Sainz no se cree que Mercedes esté pasando o pueda sufrir dificultades en este bautismo en pista. “No me creo nada, es todavía demasiado pronto para saber esos detalles”.

“El test”, siguió explicando el nuevo piloto de Ferrari, compañero del monegasco Charle Leclerc, “está yendo como me esperaba, más o menos. Sabía que había mucha impaciencia por mi parte, quería llegar al test lo antes posible, pero también sabía que cuando llegase, se me iba a pasar también un poco esa excitación del primer test. Ahora, la verdad es que estoy tan concentrado en el trabajo, que no me da tiempo a pensar que está siendo tu primer test con Ferrari. Estoy tan centrado en ir aprendiendo y en el análisis de datos que no te da tiempo tampoco a darte cuenta de que está siendo tu primer test”.

Sin hacer comparaciones

Sainz se mostró incapaz de hacer comparaciones con otros de sus coches. “No lo puedo comparar con nada porque no conozco el coche del año pasado y entonces no sé realmente cuánto ha progresado. En teoría, los coches de este año van a ser más lentos (un poco por la pérdida de agarre aerodinámico por el cambio de normativa que ha recortado la parte posterior del fondo plano), van a tener otras características, y por lo tanto, que Charles no hable mal del coche ya es algo positivo”. Y añadió: “Yo por mi parte me estoy centrando más en mi mismo, en intentar aprender del coche, del equipo, intentar adaptarme, ir cómodo… así que todavía no me puedo permitirme el lujo de hacer comparaciones porque no tengo esa experiencia”.

Sainz no supo valorar cuando veremos al auténtico Sainz y, por tanto, al mejor Ferrari. “No sé cuándo voy a estar al 100% con el coche, pero creo que habrá que esperar unas cuantas carreras, porque sobre todo hay experiencias, ‘qualis’, carreras, que hasta que no las vives, hasta que no te pasan cosas no puedes dar pasos adelante. Te tienen que suceder cosas, tienes que hacer situaciones de carrera, situaciones de clasificación, poner el coche en esa situación para tener la experiencia. Hay que tener en cuenta que con McLaren llegué a hacer unas 40 ‘qualis’ y unas miles y miles de vueltas tanto en test como carrera y eso te da una confianza y un conocimiento del coche que hoy en día con las 100 vueltas totales que tengo con el Ferrari, comparado con las 10.000 que tenía en el McLaren no son nada. Por lo tanto, va a tocar esperar, va a tocar trabajar duro y vivir experiencias para ir aprendiendo e ir consiguiendo cosas diferentes para entender bien cómo funciona este coche”.

Buen ambiente en el equipo

Sainz habló, por supuesto, de su relación con Leclerc e, incluso, de la forma de trabajar ambos en el seno de la ‘Scuderia’. “De inicio, tengo mucho que aprender de Charles. Mi filosofía en los test, con todos los compañeros de equipo, siempre ha sido intentar abrir un poco el libro de secretos e intentar ayudarnos entre compañeros mutuamente porque es la única manera de que hagamos progresar el coche. Es la relación que tenía con Lando (Norris, en McLaren) y en Ferrari me he traído ese espíritu de intentar abrir un poco el libro y hablar entre nosotros para ver cómo podemos mejorar el coche juntos. Hoy tengo mucho más que aprender que Charles y usar sus datos más de lo que él va a aprender de los míos. Utilizaré su ‘feedback’ para intentar entender bien lo que saca del coche y cómo es capaz de todos los fines de semana sacarle el máximo rendimiento al Ferrari. Y por lo tanto voy a trabajar en conjunto con él y voy a intentar aprender todo lo que pueda. Yo confío en que él también tiene el libro abierto y no cerrado y que podamos aprender mutuamente. Pero sobre todo, más yo de él que él de mí”.