Sainz: «Nunca dejas de soñar con ganar el Rally Dakar»

El español Carlos Sainz (Mini), que a partir del lunes buscará en Perú su tercera victoria en el Dakar, afirmó ayer que «cuando ya has ganado esta prueba, lo que quieres es volver y ganarla de nuevo; nunca dejar se soñar con ello».

«No he cambiado la forma en que me preparo después de ganar el año pasado. Una vez que lo has logrado, todo lo que quieres es regresar y repetir», señaló Sainz. «Soy consciente del tipo de carrera que será y trato de adaptarme a sus características», explicó.