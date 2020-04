Sainz podría aprovecharse del 'no' de Vettel a Ferrari

El mes de mayo de 2020 resultaba un tanto lejano cuando, a finales de la temporada pasada, se comenzó a hablar de cambios de pilotos en la parrilla. Pero restan solo ocho días para entrar en el quinto mes del año, el elegido por escuderías y pilotos para poner en claro la parrilla del 2021. Y esta vez no intervendrá el rendimiento de la primera parte del año porque no ha habido carreras. Por eso, Ferrari no sabe si Sebastian Vettel es el de los cuatro títulos, o el de los últimos años. Le ha ofrecido un solo año de contrato, el del 2021, y con el mismo salario que su compañero Charles Leclerc, 12 millones. El tetracampeón ha rechazado esa primera oferta de renovación. Carlos Sainz y Daniel Ricciardo, esperan en la recámara de Maranello.

UN GRAN DESCUENTO

El millonario contrato de Vettel casi 35 millones de euros por temporada expira al final de este año. Siempre he hecho contratos por tres años, y espero que siga siendo así, explicó el tetracampeón alemán en el inicio de las negaciones para su renovación. Pero Ferrari no se hipotecará de ese modo con un piloto cuyo rendimiento no ha sido bueno en las últimas temporadas, y con unos emolumentos de tetracampeón que ya no se corresponden ni con un performance ni con los presupuestos a los que se enfrentarán en 2021 todos los equipos de la F-1. Según publica la 'Gazetta dello Sport', Vettel ha rechazado la primera oferta de los de Maranello, que le ofrecía un solo año y 12 millones de euros año año, el salario que tiene firmado en su renovación su compañero Leclerc. El piloto alemán, de 32 años, tensa la cuerda y pide dos años, mientras explora otras alternativas en McLaren.

Porque de McLaren puede llegar el sustituto de 'Seb' en Ferrari. Me halaga el interés, pero yo estoy centrado en McLaren, repite una y otra vez Carlos Sainz Júnior. El entorno del piloto se había fijado también el mes de mayo para aclarar el futuro del madrileño, bien en Ferrari, bien con una renovación larga en McLaren donde Sainz es un auténtico líder, y donde el año que viene dispondrán de un motor Mercedes con el que pueden llegar muy alto. Más allá de Antonio Giovinazzi. el piloto de la Ferrari Academy que se está fogueando en Alfa Romeo no parece un recambio de garantías el gran rival de Sainz por el asiento en Ferrari es Daniel Ricciardo, con el que llevan hablando mucho en Maranello.

LA DESOLACIÓN DE RICCIARDO

Con muchas dudas sobre el rendimiento del motor Honda y harto de sufrir a todo el equipo volcado con Max Verstappen, Ricciardo se fue hace dos años a Renault, con un contrato de 20 millones el doble de lo que cobraba en Red Bull, es verdad, pero se encontró con un desastre de equipo que no ha sabido construir un coche ni para aspirar a un lejano podio. La decepción es total e, incluso, no descarta volver a su equipo de siempre el próximo año. ¿Si descarto un regreso a Red Bull? No. Si algo he aprendido en la vida es que nunca se puede decir nunca. Nunca se puede descartar algo del todo a menos que sea ir a la cárcel o algo así. Así que nunca digas nunca".

¿Sainz o Ricciardo?, esa es la duda de Ferrari si Vettel no acepta la renovación. No hay más. Atrás han quedado las especulaciones sobre la llegada de Lewis Hamilton. Estoy con mi 'dream team' y no hay nada que se haya cruzado en mi camino, ya que no tengo la intención de moverme. Estoy con la gente que se ha preocupado por mí desde el primer día. Somos el mejor equipo!", escribió Hamilton recientemente en sus redes sociales.