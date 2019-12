Santi Cazorla, baja para el Villarreal-Atlético

El centrocampista del Villarreal Santiago Cazorla no jugará esta noche frente al Atlético de Madrid en el Estadio de la Cerámica, ya que finalmente no forma parte de la convocatoria de 18 jugadores que esta mañana que se han concentrado en la Ciudad Deportiva de Miralcamp.

Cazorla era duda por un esguince de tobillo de la pierna izquierda, que ya lo dejó fuera del partido con el Valencia de la pasada jornada, pero se esperaba que pudiera entrar en la lista para este encuentro.

Tras entrenar los últimos dos días, el futbolista no estaba del todo convencido de poder jugar de inicio por unas molestias, por lo que había que esperar al día de hoy y a las sensaciones que el jugador pudiera tener. Por lo visto, el jugador no está en plenas condiciones, a lo que se suma que el técnico ya avisaba que no se forzaría el regreso ante la mínima duda sobre su estado físico.