«Santi Cazorla es el espejo en el que me miro»

Bruno Soriano no pudo desvelar ayer mucho más de lo que ya se sabía de su larga convalecencia que le ha mantenido apartado del fútbol en el último año y medio. El capitán sigue fuera por culpa de «una molestia en el tendón rotuliano» que le impide «avanzar». Su silencio de los últimos meses estaba justificado. «No quería salir cada cierto tiempo a dar explicaciones; mi intención era hacerlo cuando estuviera cerca de reaparecer, para evitar frustrarme a mí mismo y a los aficionados», explicó el jugador de Artana, que ha decidido no ponerse ningún plazo: «Debían ser tres meses, pero fueron cuatro, cinco, seis, siete... Me quité de la cabeza ponerme fechas; era absurdo si después no se cumplían».

A pesar del cúmulo de complicaciones, a Bruno nunca se le ha pasado por la cabeza «tirar la toalla». No puede hacerlo teniendo al lado a dos ejemplos de superación como Cazorla y Asenjo. Sobre todo el primero, que rozó los dos años de inactividad y ahora es una de las pocas notas positivas que está dejando el Submarino. «Es el espejo en el que me miro y siento su apoyo y cariño día a día», recalca Bruno Soriano, que espera emular al asturiano cuanto antes mejor. «Él ha salido de una pesadilla de la que yo también quiero salir», argumenta.

El día a día de Bruno se limita prácticamente a esa rodilla izquierda que le está haciendo vivir un auténtico «calvario» que incluso le provocó «pesadillas» que ahora empieza a olvidar gracias al apoyo de su entorno. «Mi familia, mi novia, amigos, compañeros y gente del club como José Manuel [Llaneza], Fernando [Roig Negueroles] y el presi siguen apoyándome y animándome. Roig siempre me ha dicho que se hará lo que sea necesario para que vuelva a jugar. Me da confianza para seguir luchando». «Sueño en el día en el que pueda volver a ponerme la camiseta del Villarreal, salir al campo, encontrarme con la afición, ganar un partido, descansar... No pido nada más».