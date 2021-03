Sara Sorribes se queda a las puertas de la final en Monterrey

La valldeuxense Sara Sorribes, que ganó el pasado fin de semana el Abierto de Zapopan, confirmó su buen momento al alcanzar la semifinal en el Abierto de Monterrey en el que perdió este sábado por 7-5 y 7-5 con la canadiense Leylah Fernández.

"Fue un duro partido. Me faltó aprovechar las oportunidades; cuando hice 'breaks', me faltó confirmarlo. En el segundo set, con el partido 4-4 y 0-40 a mi favor pude cambiarlo todo, pero no sucedió y fue el punto de inflexión", reconoció.

La castellonense elogió el tenis de Leylah Fernández, quien a los 18 años es una de las promesas del circuito de la WTA, y le pronosticó un gran futuro a la ocupante del lugar 88 del mundo. "Es una jugadora rápida, que cubre bien la pista y es zurda, eso le da ventaja. Tiene un gran futuro por delante.

Este sábado Fernández rompió el servicio de su oponente en los dos sets en el momento oportuno, con el partido 6-5, quebró en el duodécimo juego, lo cual la colocó en la final, en la que disputará el título ante la suiza Viktorija Golubic, ganadora de la estadounidense Ann Li por 6-2, 6-4.

Leylah Fernández, que se clasificó a su segunda final luego de haber alcanzado en marzo pasado la de Acapulco, aceptó que el duelo ante Sorribes fue duro con gran disputa de todos los puntos y mostró complacencia por su rendimiento. "Sara estuvo increíble, jugó un partidazo, pero encontré soluciones", afirmó la canadiense.