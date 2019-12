Schiavone revela que ha superado un cáncer

Francesca Schiavone, la primera tenista italiana ganadora de un Grand Slam (Roland Garros en el 2010), ha anunciado este viernes que "ha ganado la lucha" a un cáncer, en un vídeo publicado en su cuenta de Instagram.

"Después de 7-8 meses de silencio, me gustaría contaros lo que me ha pasado. Me diagnosticaron un cáncer. Hice quimioterapia, luché una dura batalla y ahora aún respiro. He ganado esta lucha. Y ahora estoy de vuelta", ha relatado la tenista milanesa, sin revelar qué tipo de cáncer padecía.

En el vídeo, la jugadora asegura tener ganas de regresar al tenis como entrenadora. "Ha sido la pelea más dura a la que jamás me haya enfrentado. Cuando me dijeron hace unos días que estaba curada exploté de felicidad y a día de hoy aún siento esa felicidad. Estoy lista para enfrentarme a nuevos proyectos que no pude llegar a llevar a cabo", explica.

Cuarta del mundo

Schiavone puso fin a su carrera tras el Abierto de Estados Unidos del 2018. Tras lograr uno de sus "sueños", ganar en París, llegó a colocarse cuarta en el ránking mundial en el 2011. A lo largo de su carrera, la jugadora italiana fue al menos cuartofinalista en cada uno de los cuatro torneos de Grand Slam, levantó ocho títulos y tres Copas Federación con Italia (2006, 2009 y 2010).