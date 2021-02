Sebastián Mora, entre la ilusión y la incertidumbre ante Tokio 2021

Sebastián Mora se encuentra concentrado con la selección española en Sierra Nevada. El ciclista de Vila-real está totalmente centrado en su preparación y con la mente puesta en los Juegos Olímpicos de Tokio aunque la evolución de la pandemia a nivel mundial provoca que haya momentos de incertidumbre y dudas por saber qué pasará finalmente y si los deportistas podrán viajar el próximo verano y pelear por una medalla.

Hasta la fecha, un sinfín de pruebas previas a la cita olímpica se han ido cayendo del calendario debido a las altas cifras de contagios y muertes por coronavirus, y las dificultades existentes para mantener a los deportistas en una burbuja. Pero, aun así, Mora no pierde la esperanza de verse en Tokio dentro de unos meses con su compañero, el balear Albert Torres, para participar en la prueba de Madison.

Su segunda cita olímpica

«Los deportistas no debemos gastar energías más allá de seguir con nuestra planificación y con nuestro día a día para llegar a Tokio. Ojalá sea así y lo hagamos en las mejores condiciones posibles», comentaba el ciclista vila-realense, para quien los de este verano serían sus segundos Juegos Olímpicos. Cabe recordar que en su primera participación en Londres en el 2012, Mora y Torres lograron un meritorio diploma olímpico en la prueba de persecución por equipos.

Antes de los Juegos de Tokio, de momento, figuran en el calendario internacional tres citas de la Copa del Mundo en Inglaterra (22-25 de abril), China (13-16 de mayo) y Colombia (3-6 de junio), mientras que el Campeonato de Europa, que debía disputarse este mes de febrero, será a finales de junio en Bielorrusia. Además, el Campeonato de España ha pasado de marzo a junio y el Campeonato del Mundo será en octubre en Turkmenistán.

A la ausencia de competiciones de nivel que permitan a Mora probarse de cara a la gran cita olímpica también se suman las dudas, que han vuelto a multiplicarse en los últimos días, acerca de la celebración de los Juegos Olímpicos, aunque desde el Comité Olímpico Español (COE), su presidente Alejandro Blanco ha animado recientemente a los deportista a que sigan preparándose a conciencia.

«Siempre lo he dicho: nosotros sólo podemos estar atentos a la evolución de los acontecimientos y entrenar lo que mejor que podamos. Claro que me gustaría que todo transcurriera con normalidad y no estar así», añadió el deportista en declaraciones al Proyecto FER, uno de sus principales patrocinadores.

Mientras tanto, y a la espera de ver cómo evoluciona la pandemia a nivel mundial en los próximos meses, Mora se está preparando con su equipo, el Movistar Team, y también con la selección española. Con el Movistar participó en una primera concentración en Almería a mediados del pasado mes de enero, si bien el ciclista vila-realense se ha desplazado hasta el Centro de Alto Rendimiento de Sierra Nevada con la selección española de pista para continuar con su puesta a punto.

Concentración en altura

En tierras andaluzas, Mora y Torres están sentando las bases del trabajo que ha de llevarles a la cita olímpica en su mejor versión y están trabajando por primera de la mano de Juan Martínez Oliver, nombrado seleccionador nacional el pasado 1 de enero.

El técnico almeriense acompaña a Torres y Mora, junto al fisioterapeuta Miguel Ángel Morales, durante su estancia en Granada, una concentración en altura que en principio se prolongará hasta el 18 de febrero.

A día de hoy, Mora es uno de los dos deportistas de la provincia de Castellón que tiene asegurada su presencia en los Juegos al haber conseguido la mínima con anterioridad al igual que Pablo Torrijos. Los otros provinciales que tienen opciones pero deberán refrendarlas a lo largo de esta temporada si el covid-19 lo permite son Pablo Herrera, Roberto Bautista, Sergio García, Lidón Muñoz, Sara Sorribes y Ariadna Edo.