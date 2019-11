Sebastián Mora, un triunfador sobre la pista sin equipo para correr en carretera

La Copa del Mundo de ciclismo en pista, entre hoy y el domingo, comienza esta semana el periplo asiático-oceánico en Hong Kong con la principal novedad de la participación de Sebastián Mora en el omnium en lugar del habitual Albert Torres. Cambridge (Nueva Zelanda) y Brisbane (Australia) completan el tríptico, clave para la clasificación cara a los Juegos de Tokio (próximo verano), así como para el Campeonato del Mundo de Berlín (febrero del 2020).

La decisión ha sido consensuada entre el cuerpo técnico y los propios corredores. Nace de la necesidad de que el vila-realense cuente con los puntos requeridos para participar en el omnium, en Berlín, en caso de que el balear tuviese un inconveniente.

Mora, que suma hasta tres platas en las dos pruebas de la Copa del Mundo disputadas, ha subido cinco veces al podio en las últimas tres grandes citas internacionales en las que ha participado, incluyendo el oro en scratch del Campeonato de Europa de Apeldoorn. Glasgow fue la segunda entrega del certamen, en el que Sebas fue plata en scratch, al igual que en Minsk, donde repitió resultado en madison, categoría en la que, junto a Torres, puede sellar en Hong Kong su presencia en Tokio. El laureado pistard también está inscrito en scratch, aunque su presencia es dudosa al disputarse el domingo hora y media después que la americana.



EL ‘OTOÑO DORADO’

Mora está cuajando un magnífico otoño (un oro, tres platas y un bronce, entre el Campeonato de Europa y las dos citas de la Copa del Mundo). A su juicio, «por el trabajo de la carretera, que es básico para la pista, pero también al revés». «Personalmente me ha ayudado mucho, pero no solo a mí, sino a cualquier ciclista», añade, aunque no tiene equipo para el año que viene: no ha sido renovado por el Caja Rural-Seguros RGA.

«Nuestra idea es correr en Hong Kong, regresar a España y descansar. Aunque la temporada, con lo que he corrido de carretera, ha sido más larga que otros años, no estoy cansado psicológicamente, aunque dejaré la bicicleta algunos días», explica Mora sobre sus planes. «Será el momento de ver cómo afrontamos los próximos meses, pensando en el Mundial y los Juegos», incide. «Tenemos que correr carretera de una forma u otra, aunque a día de hoy, no tenemos nada», admite Mora.