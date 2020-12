La segunda unidad del Castellón le da el primer sorbo a la Copa del Rey (0-2)

El CD Castellón le dio el primer sorbo a la Copa del Rey. No apetecía demasiado, con un equipo remodelado de la portería a la delantera, a casi 1.000 kilómetros de casa y, encima, con un San Fernando que le mostraba las fauces de rival peligroso bajo la incesante lluvia. Pero la segunda unidad, integrada, incluso, por varios futbolistas inéditos hasta el momento en el vertiginoso calendario y otros tantos que solo habían jugado ratitos, solventó con más tranquilidad de la esperada la eliminatoria (0-2).

Los albinegros se aplicaron con ganas y apuraron ese trago relativamente pronto, con dos goles encadenados en menos de dos minutos cuando declinaba el primer acto: el primero, de Paolo Fernandes; el segundo, nacido en las botas del prometedor mediapunta aragonés (35’) y remachado por Iñigo Muñoz, tras la colaboración de Jordi Sánchez (37’). La brecha en el marcador pudo ser mayor antes del descanso, pero luego le tocó gestionar la cómoda ventaja ante un rival que solo le generó un pelín de inquietud al volver del vestuario, pero nada más.



LA AMALGAMA DEL ONCE

Con siete de los titulares del pasado sábado ante el Albacete en casa, pensando en la decisiva visita liguera de dentro de un par de días a Sabadell (los otros cuatro fueron de relleno y no jugaron), Óscar Cano profundizó tanto las rotaciones, que alcanzaron a Marc Castells e Iñigo Muñoz, sin usar hasta la fecha. El resto del once fue como esa prenda hecha de retales: titulares que lo fueron hasta no hace mucho pero que ahora no lo son (Óscar Whalley, Joseba Muguruza, Adrián Lapeña y Jordi Sánchez); meritorios (Víctor García o Paolo Fernandes); otros que solo habían aparecido un momento (Iago Indias y Jesús Carrillo)... Esta vez, Gus Ledes fue el pivote sobre el que gravitó el equipo, con un Paolo Fernandes que le ayudaba en que el engranaje del Castellón, con piezas tan distintas y de diferente índole, no chirriase.

No se trataba de tirar la Copa del Rey, ni mucho menos, pero sí de limitar el riesgo, el desgaste... Estos partidos, para los no habituales, se convierten en un arma de doble filo: o te lo tomas como una oportunidad de variar el status quo liguero o vas al ralentí, consciente de que es casi imposible hacer cambiar de idea al entrenador. Fue lo primero en el Estadio Iberoamericano 2010, donde el Castellón no rehuyó la pelea inicial que le propuso el conjunto cañaílla para ir poco a poco doblegando el pulso, con tres acercamientos interesantes desde el minuto 15. Un balón sacado desde la línea en un barullo, junto a dos disparos desde fuera del área de Gus Ledes e Iñigo Muñoz, ratificaron que el partido ya era orellut.

No es que Paolo Fernandes apareciera entonces, sino que pasó a ser determinante. En menos de 120 segundos, cazó un rechace desde la frontal que superó a Gabi Ramos y penetró por la derecha para pasar al corazón del área, donde Jordi Sánchez tocó ligeramente con el tacón un balón que, ya sí, Iñigo Muñoz alojó en la red. Llegaba y llegaba el Castellón, que perdonó el 0-3, especialmente en la cabeza del barcelonés.



EFERVESCENCIA LOCAL

El triple cambio de Jovan Stankovic sacudió a los suyos, aunque acabaron disolviéndose bajo el aguacero. Una falta muy lejana de Hugo Rodríguez, envenenada por un rebote y el peligroso impacto en el césped, fue todo el peligro real generado por el San Fernando.

La noche estaba tan plácida, que Óscar Cano dio la alternativa al canterano Aarón Romero. Sin duda, la mente de todos ya estaba focalizada en la Nova Creu Alta. Aunque antes, mañana, el sorteo de la segunda eliminatoria, con la aspiración de que los Reyes, aunque sin público, traigan un rival de Primera de los guapos que recompensen este esfuerzo.

LA FICHA DEL PARTIDO

San Fernando: Matías Ramos; Ballabio, Gabi Ramos, Juan Rodríguez, Stajic; Lolo González, Sandro Toscano; Vergé, Jorge García, Manu Moreno; y Francis Ferrón.

Entrenador: Jovan Stankovic.

Cambios: Raúl Palma por Vergé (m. 46), Pepe Bernal por Manu Moreno (m. 46), Hugo Rodríguez por Ballabio (m. 46) y Pablo Mingo por Jorge García (m. 71).



Castellón: Whalley; Muguruza, Lapeña, Iago Indias, Víctor García; Castells, Gus Ledes; Carrillo, Paolo Fernandes, Iñigo Muñoz; y Jordi Sánchez.

Entrenador: Óscar Cano.

Cambios: Fidalgo por Paolo Fernandes (min. 68), Ortuño por Jordi Sánchez (m. 80) y Aarón Romero por Carrillo (m. 87).



Goles: 0-1. Min. 35: Paolo Fernandes engancha un tiro desde fuera del área. 0-2. Min. 37: Iñigo Muñoz, tras pase de Paolo Fernandes, después de que Jordi Sánchez tocase el balón ligeramente.



Árbitro: Arcediano Monescillo (manchego). Estuvo más que bien (7). Amonestó a Juan Rodríguez (San Fernando); y a Muguruza y Castells (Castellón).



Estadio: Iberoamericano 2010. Espectadores: Alrededor de 400 en una tarde con lluvia intensa.