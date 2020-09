La selección se vuelca hacia Ansu Fati

La selección española tiene esta noche, después del empate en Alemania tras nueve meses sin jugar y con el reestreno de Luis Enrique en el banquillo, un examen trascendental ante Ucrania para determinar en qué dirección va el equipo y en qué punto de la reconstrucción de cara a la Eurocopa se encuentra el proyecto de Luis Enrique, para el que el barcelonista Ansu Fati es una especie de estandarte del ataque con velocidad y desparpajo que quiere para su equipo. "Para mí es un orgullo, Luis Enrique me dijo que estuviera tranquilo y que disfrutara porque solo se debuta una vez", confesó el barcelonista tras su primera aparición con la selección.

La igualada a uno muy al final, a la desesperada, ante un rival de entidad como Alemania en la primera jornada de la Liga de Naciones dejó una sensación más dulce que amarga en el equipo español. Aún así, la visita de Ucrania a la ciudad deportiva del Real Madrid, en Valdebebas, obliga a los de Luis Enrique a dar un paso adelante más y el llamado para personificar esa evolución es Ansu Fati: "Tiene que ir asimilando que hace cosas que no hace nadie a su edad. Tiene un futuro maravilloso", sentenció Luis Enrique ayer en rueda de prensa.

🆕 Es el jugador número 8️⃣0️⃣0️⃣ en defender los colores de España



🗣️ ¿Qué le dijo @LUISENRIQUE21 antes de debutar?



⚽ Así fue el sueño hecho realidad de @ANSUFATI#SomosEspaña 🇪🇸#SomosFederación pic.twitter.com/UlaTwQ7dOy — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) September 5, 2020

El objetivo del equipo español es confirmar las buenas sensaciones que transmitieron en los minutos de ataque masivo en Alemania, con Ferrán Torres y Fati en las bandas, pero con la inevitable injerencia de los fantasmas de la falta de gol y de los problemas de definición en el área rival. El remedio es Fati, uno de los debutantes, el más jóven, y el que más ha ilusionado a la afición y a los técnicos: Es especial, no solo por la calidad y la personalidad que tiene, sobre todo por la capacidad de tomar buenas decisiones que tiene con su edad, reflexionó Thiago Alcántara sobre el aún juvenil.

Puedo decir que me ha sorprendido, no su rendimiento altísimo en el Barça, también la tranquilidad que muestra en los ratos que he hablado con él, la madurez y la normalidad de estar con la selección absoluta con 17 años, dijo el seleccionador.

MÁS QUE DESBORDE

En el segundo tiempo ante Alemania, el mejor de España, el atacante del Barça acumuló mucho volumen de juego, además de con el desborde por la banda que le caracteriza, con buenas acciones por zonas centrales, implicado en labores defensivas e inmerso en diferentes acciones de juego hasta zonas muy atrasadas.

🗣️ @LUISENRIQUE21: "Compararse con Messi son comparaciones en las que seguramente vas a perder. No me ha sorprendido el rendimiento de @ANSUFATI, pero sí los ratos que he podido hablar con él por su tranquilidad y madurez"#SomosEspaña 🇪🇸#SomosFederación pic.twitter.com/YBcfEL6gdI — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) September 5, 2020

"No solo me fijo en lo que generó por dentro y por fuera, también en su actitud, en las vueltas a defenderAnsu estuvo muy bien, percibes que está deseando jugar y espero que no lo pierda nunca", destacó el seleccionador antes del partido de hoy, en el que el barcelonista tiene opciones de ser titular. "Cuando ves un jugador con esa atención en las charlas, con esa dedicación entrenando y con esa alegría con el equipo es un gusto. Es muy fácil para mí como entrenador, es un jugador diferente, ya se ve", confesó un Luis Enrique prendado de la perla blaugrana.

Fati es la personificación del nuevo modelo de ataque que quiere implantar Luis Enrique, condicionado ante Alemania por las bajas inesperadas de Asensio, Oyarzabal y Adama Traoré, otro aspirante a debutar que ya está disponible para esta noche y que puede aportar un nivel físico inexistente entre el resto de seleccionables.