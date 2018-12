La semana más importante del Castellón

El Castellón vive pendiente del trascendental partido del sábado en Castalia (19.00 horas) contra el Conquense, para no descolgarse de forma ya completamente alarmante de una permanencia que tiene a cinco puntos pero, a la vez, prepara la revolución del mercado de invierno, que debería estar, si no completada al 100%, prácticamente cerrada durante el parón navideño.

Son muchos los frentes abiertos, porque la dirección deportiva es consciente de la dificultad por número de fichajes, aspectos económicos y la situación clasificatoria que lo complica todo aún más, de ahí el amplio abanico de nombres que está manejando.

Unos vendrán y otros se irán. Hicham Khaloua estará entre estos últimos, después de que el Castellón tenga pensado trasladar al Almería su intención de poner fin al préstamo del atacante hispano-marroquí. Un futbolista con unas condiciones muy interesantes, pero que aquí apenas si ha mostrado, hasta el punto de llegar a ir de más a menos. Prueba de por dÓnde pasa su futuro, es que ha borrado de su perfil, en las redes sociales, que todavía pertenece al Castellón.

LA NEGATIVA // Sergio Buenacasa, delantero sub-23 del Mallorca, no será uno de esos refuerzos, a no ser que el equipo bermellón cambie su idea inicial, que es la de no dejar salir al maño.

Buenacasa, pese a su juventud, anotó 14 goles la pasada campaña con el Barakaldo. El Castellón ya se interesó por él en verano, pero sufrió una lesión a principios de agosto de la que tardó casi tres meses en recuperarse. El entrenador del Mallorca, Vicente Moreno, cuenta con él, pese a que solo le ha dado 133 minutos repartidos en seis encuentros.

El triunfo contra el Conquense es importante incluso en clave de refuerzos. El Castellón se encuentra con la negativa no solo de clubs, sino de objetivos que dan largas por aquello de que no ven claro ir a un equipo que cierra la clasificación de su grupo y, que encima, solo ha ganado un partido (cualquier otro equipo de Segunda B lleva un mínimo de dos), con lo que está cinco puntos por debajo de la permanencia y en una situación que si no es crítica, pues sí alarmante. Pero que muy alarmante.

LA GRAN DIFERENCIA // ¿Se imaginan irse de vacaciones, a falta de un encuentro para el ecuador de la competición, a seis, siete u ocho puntos ya? ¿O qué supondría hacerlo a tres o incluso dos? Cambia mucho porque luego transcurrirán 15 días entre el duelo directo contra el Conquense y el desplazamiento al Miniestadi del Barcelona B en Reyes. Tiempo que Óscar Cano trabajará con algo más de calma (no mucha) en implantar su estilo, puede que con unos futbolistas más adecuados a la filosofía por la que se le ha traído.

Para su estreno en Castalia, el entrenador granadino no contará con el lesionado José Carlos Fernández, porque Paco Regalón ya ha abandonado la enfermería y, ahora, de lo que se trata es de ultimar la puesta a punto, para estar, precisamente, contra los azulgrana. Theo García debe cumplir el segundo de sus dos encuentros de sanción, en tanto que Eneko Satrústegui es la novedad, respecto al equipo que se desplazó a Peralada, apuntalado por Pablo Pedregosa y Pablo Roig (ambos del filial), este último muy del agrado de Cano.