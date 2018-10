Serena Williams canta para concienciar sobre el cáncer de mama

La tenista Serena Williams ha grabado un vídeo en favor de una campaña de concienciación sobre el cáncer de mama. En el clip, la estadounidense canta en 'toples' la canción 'I touch myself' (Me toco a mí misma)', del grupo australiano de rock Divinyls. El objetivo de la campaña 'I Touch Myself Project' es concienciar sobre la importancia de la prevensión en cuanto a la detección de la enfermedad realizando controles regulares de los pechos.

For #BreastCancerAwarenessMonth Ive recorded a version of The Divinyls global hit I Touch Myself!Its a reminder for women to self-check regularly as part of @itouchmyselforg supported by #Berlei for #BCNA pic.twitter.com/7qDQaS0SaU Serena Williams (@serenawilliams) 29 de septiembre de 2018

La misma Serena Williams ha compartido la campaña en sus redes sociales. "Esto me sacó de mi zona de confort, pero quería hacerlo porque es un problema que afecta a todas las mujeres, de todos los colores, en todo el mundo", escribe la tenista en su cuenta de Instagram. "La detección temprana es clave, salva muchas vidas. Solo espero que esto ayude a recordarles eso a las mujeres", sentencia Serena Williams.

El vídeo musical es parte del proyecto 'I Touch Myself Project', creado en honor a la célebre diva, Chrissy Amphlett, 'frontwoman' del grupo Divinyls, que falleció de cáncer de mama, y que dejó la canción que protagoniza el clip.