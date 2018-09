Sergio agranda su leyenda en la Ryder

El equipo europeo, con un inconmensurable Sergio García que ha brindado el punto de la victoria, ha logrado los puntos necesarios para conquistar la Ryder Cup, la competición bienal entre Estados Unidos y Europa, que se ha disputado este fin de semana en Le Golf National, a las afueras de París, cuando aún quedaban cuatro partidos por completar.

The moment @TheSergioGarcia became the all-time leading point scorer in #RyderCup history! #TeamEurope pic.twitter.com/YlfIylYg2V

Los europeos recuperan el preciado trofeo, que le habían arrebatado los estadounidenses en la edición anterior en Minnesota, y se apuntan un nuevo éxito para un total de 9 victorias en los últimos 12 encuentros intercontinentales.

El equipo europeo había empezado la última sesión de partidos individuales con una ventaja de cuatro puntos y se aliaron con el viento para contener la embestida inicial del equipo estadounidense y anotarse uno de los mejores resultados de las últimas Ryder Cup.

CONGRATULATIONS SERGIO!



A WIN AND HE BECOMES THE ALL-TIME LEADER IN #RYDERCUP POINTS!#TeamEurope pic.twitter.com/XOJvRJ5nyw