Sergio García arranca el British en cuarto lugar

Sergio García, con una tarjeta con 68 golpes (-3), comenzó a un nivel espectacular su participación en la 148ª edición del British Open, que se disputa en el recorrido de Royal Portrush, en la costa de Irlanda del Norte y que se prolongará hasta el domingo.

El borriolense mantuvo las sensaciones que tuvo en el último torneo que disputó, el Andalucía Masters —terminó séptimo—, para firmar una brillante vuelta que le sitúan en cuarta posición de la clasificación, empatado con otros 12 jugadores, por lo que está en disposición de luchar por la victoria final.

De momento, deberá mantener el nivel para pasar el corte, algo que solo ha hecho una vez en los últimos ocho majors que ha disputado. Y debe hacerlo manteniendo el nivel de ayer (cuatro birdies y un bogey), lo que le permitiría acercarse al líder provisional, que es JB Holmes, que lleva -5.

«Estoy contento porque no era fácil. Hacía viento y hay que pegarle muy bien a la bola. Afortunadamente he cogido muchísimas calles y he pegado los hierros bastante bien», dijo satisfecho Sergio García, que arranca entre los primeros su vigésimo tercer Open Championship.