Sergio García no se encuentra atravesando su mejor momento. Tras no conseguir superar el corte en el The Northern Trust y quedarse en segunda ronda del torneo disputado en Nueva Jersey (EEUU), este pasado fin de semana, el borriolense cayó hasta la posición 40 del ránking mundial, registrando así su peor clasificación desde el año 2010. De esta forma, el de La Coma termina fuera de los 70 mejores de la tabla de la FedExCup, quedándose en la estacada antes del segundo de los play-off.

Un 2019 complicado

Este año está siendo complicado para el provincial. El mal resultado registrado en el torneo americano se suma a flojas actuaciones en otros torneos del circuito anual. En el BMW Open (European Tour), el Canadian Open (PGA Tour), el PGA Championship (Major Championships) y el Masters Tournament (Major Championship) tampoco consiguió ni si quiera pasar el corte; mientras que en el Saudi International (European Tour) fue descalificado tras golpear dos de los greenes durante la disputa del torneo. Además de esta salida de tono, Sergio también protagonizó una inusual escena durante el British Open, donde le lanzó el driver al suelo a su hermano para que éste lo recogiese, teniendo así un gesto desagradable que puso de manifiesto la frustración latente. A pesar de todo ello, ha habido algunos rayos de luz. A lo largo de esta temporada, el borriolense también ha tenido buenas actuaciones puntuales donde ha mostrado destellos de su mejor versión. En el Singapore Open (Asian Tour) y el Omega Dubai Dessert (European Tour), disputados a principios de año, consiguió la séptima y la tercera posición, respectivamente,

Más adelante, en el Mexico Championship (World Golf Championship) y en el The Honda Classic (PGA Tour), mantuvo su mejor nivel terminando dentro del top-10 en las tablas de ambos torneos (sexto y noveno); y en el Dell Technologies (World Golf Championships) y el Wells Fargo (PGA Tour) también hizo gala de un buen juego al concluir en las dos citas dentro del top 5 (quinto y cuarto). Además, hace seis semanas, Sergio concluyó en la séptima plaza en el Estrella Damm Andalucía Masters.

Así, aunque puntualmente ha estado a la altura, las luces han sido inferiores a las sombras. La caída hasta el puesto número 40 del ránking mundial (terminó el 2018 en el 24º) y acabar fuera de los 70 mejores en la clasificación de la FedExCup son dos registros que lo sitúan muy lejos de su nivel.