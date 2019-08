Sergio García no sigue en el The Northern Trust

GOLF. Mal papel de Sergio García en el The Northern Trust, el primer torneo de los play-off de la FedExCup, al no pasar el corte, con una tarjeta acumulada de +4, más allá del puesto 100º. Ahora deberá esperar a la conclusión del torneo de Nueva Jersey para saber si está entre los 70 primeros (llegó el 65º al The Northern Trust) de la general para competir en el BMW Champioship. r. d.