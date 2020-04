Sergio García, padre por segunda vez

El golfista de Borriol, Sergio García, dio la bienvenida el pasado viernes 10 de abril a su segundo hijo, Enzo Akins García. Tal y como desveló el orgulloso padre en sus perfiles oficiales en las redes sociales, el pequeño nació a las 6.25 horas y, tanto él como su madre, Angela, «están muy bien».

García explicó al mismo tiempo que su primogénita, Azalea, «está muy feliz de ser una hermana mayor».

Happy Easter to everyone! We’re blessed to have welcomed Enzo Akins Garcia on Friday, April 10, at 6:25 pm. Enzo and Angela are both doing great, and Azalea is very happy to be a big sister! Hope you all have enjoyed Easter (and Masters) Sunday. God bless from our family to yours pic.twitter.com/ipjLtv9SnL