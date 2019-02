Sergio García pide perdón por su incidente en Arabia Saudí

Sergio García regresa a la acción este jueves en el Genesis Open, su primer torneo de la temporada en el PGA Tour estadounidense. Han pasado dos semanas de su desagradable incidente en Arabia Saudí, cuando fue expulsado de un torneo del circuito europeo por estropear de forma consciente los greenes, de ahí que el golfista borriolense ha querido disculparse de forma oficial por aquello.

Lo ha hecho a través de su cuenta de Instagram con un texto en el que pide perdón a los aficionados y a sus compañeros, principales perjudicados por su actitud en Arabia Saudí: «Feliz de estar en mi primer torneo del PGA Tour y tener a mi hermano como caddie de nuevo este año. He tenido tiempo para reflexionar y quiero pedir disculpas a los aficionados y a mis compañeros. Lo ocurrido no es un ejemplo de lo que quiero ser y no transmite lo que verdaderamente soy. Soy un jugador pasional y, al mismo tiempo que es uno de mis puntos fuertes, también es, a veces, mi punto débil. Estoy centrado en reconducir esas emociones, en aprender y mostrar lo mejor de mi. Gracias por todo vuestro apoyo».

El de La Coma fue expulsado del Saudi International tras la disputa de la segunda ronda. Al margen de estropear los greenes de forma deliberada en dos de los hoyos, las cámaras también captaron al de Borriol tomándola a golpes contra uno de los bunkers del recorrido, acusando a los caddies de sus rivales de no dejarlos en perfectas condiciones.

La actitud de Sergio en Arabia Saudí le acarreó multitud de críticas por parte de sus compañeros. El más vehemente fue Brooks Koepka, número dos mundial. «Tienes 40 años, Sergio, crece de una vez», le dijo el estadounidense.