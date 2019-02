Sergio García, preparado para la batalla del Mundial de Moto3

Sergio García ya está contando los días para el inicio del Campeonato del Mundo —será el 10 de marzo en el circuito de Losail en Qatar, aunque no podrá estar ese día en la parrilla—. A poco más de un mes para que comience la temporada de su debut en el Mundial, en la que tiene puestas muchas esperanzas, a sabiendas de que su primer cometido es coger experiencia. «Es un año de aprendizaje, porque casi todo será nuevo para mí», ha comentado en varias ocasiones, aunque reconoce que lo va «a dar todo».

Está siendo un invierno diferente en su vida por muchos aspectos. El principal es el salto al Mundial de Moto3 y para que sea el más óptimo posible todo va enfocado a llegar al máximo nivel. A mediados de diciembre pasó por el quirófano para someterse a una intervención del hombro izquierdo, con el fin de reparar los tejidos dañados tras algunas caídas sufridas en la última temporada en el Mundial Júnior de esta cilindrada. Estuvo en manos del mismo equipo de médicos que unos días antes también operó de la misma zona al cinco veces campeón del mundo de MotoGP, Marc Márquez.

Y es que en breve, el burrianense se codeará con los mejores pilotos del mundo de Moto3. En esta nueva aventura en su carrera deportiva debe convencer a los responsables del equipo Estrella Galicia 0,0 en el Mundial, punta de lanza de la estructura Monlau Repsol Technical School, como ya hizo hace unas temporadas para recalar en ella y luego demostrar su talento tanto en el Campeonato de España de PreMoto3, que se adjudicó con autoridad, y las dos últimas en el Mundial Júnior, proclamándose subcampeón el pasado mes de noviembre.

PRETEMPORADA

Tras pasar por el quirófano, Sergio García estuvo unas semanas de reposo, sin poder realizar ninguna actividad física. Pero en los últimos días, con el alta ya en la mano, ha comenzado a entrenarse para llegar en las mejores condiciones al Mundial, probando sensaciones incluso con la moto a nivel particular y estas son muy buenas.

De este modo, espera tener un buen rendimiento en los test de pretemporada, que comenzará mañana mismo en el Circuit de la Comunitat Valenciana, el mismo escenario en el que se subió por primera vez a la moto que pilotará esta temporada a finales de noviembre, en lo que fue la primera toma de contacto de los equipos de Moto3 apenas unos días después de terminar el Mundial. Serán dos días de test de equipo, que tendrán su continuidad la próxima semana en Jerez. Las siguientes dos semanas se desarrollarán ya los test oficiales, que serán, de nuevo, en Jerez y en Qatar (ver fechas en el gráfico).

Será el punto de partida de lo que será la temporada para un piloto burrianense que está con muchas ganas en su debut, aunque siempre «desde la humildad». En su caso, estas pruebas con la moto sobre tres de los trazados que luego también serán protagonistas en el Mundial, son esenciales al ser prácticamente su primera toma de contacto.

Habrá que ver que tal se le dan los entrenamientos y qué sensaciones tiene. Por delante tiene un mínimo de dos temporadas para demostrarlo —tiene asegurados dos años en este equipo de la estructura Monlau Repsol— y tratar de hacerse un hueco en el Mundial durante varios años.

Pero Sergio García tiene claro que debe ir quemando etapas y en ningún caso ir ningún paso por delante, ya que podría ser contraproducente. Esto no quiere decir que no sea ambicioso. Lo es, y mucho. De no ser así, es muy complicado que hubiese llegado al Mundial con apenas 15 años. Ahora ya está preparado para afrontar la batalla.