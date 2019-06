Sergio García tratará de «volver a entrar en la Q2» en Holanda

Sergio García Dols tiene la mente puesta en el Gran Premio de Holanda, que se disputa el próximo fin de semana en Assen. Y es que el burrianense desea que la octava carrera de la temporada en el Mundial de Moto3 sirva como un punto de inflexión y a partir de ahora la suerte le acompañe más durante las carreras. No pudo competir en Qatar al no tener todavía los 16 años, ni en Argentina al verse implicado en un accidente en el warm up, por lo que no realizó su debut hasta la tercera prueba, en Austin, donde fue 19º. De las siguientes cuatro, solo ha concluido una, aunque sirvió para sumar los primeros puntos (3) del Mundial en Mugello.

Ahora viene de irse al suelo en el Gran Premio de Catalunya, una vez más debido a la imprudencia de un rival, en este caso el turco Can Öncü, tras haber realizado una gran salida que le situó entre los 10 primeros. Pero este imprevisto en la sexta vuelta hizo que otra vez se esfumaran sus opciones de terminar el Gran Premio y volver a puntuar, ya que estaba teniendo un buen ritmo de carrera hasta ese momento.

Y es por ello que en Assen tratará de repetir la historia de Montmeló hasta la caída, ya que fue capaz de entrar en la Q2, siendo el 13º en la parrilla. «Una vez más, será muy importante entrar directamente en la Q2, lo que significará que tenemos un buen ritmo y nos evitará los riesgos que implica verte obligado a recuperar muchas posiciones en carrera», comentó Sergio García, que en las próximas horas llegará a Assen para entrar en acción a partir del viernes en los entrenamientos libres del Gran Premio de Holanda. Esta será la penúltima cita del Mundial —tendrá su continuidad la semana siguiente en Alemania— antes de las vacaciones, puesto que no se regresará hasta el día 4 de agosto.

Un circuito mítico / También se expresó el piloto burrianense sobre el trazado de Assen, único que no ha faltado a la cita mundialista desde su inicio (1949) y que hasta hace cuatro años acogía las carreras en sábado debido a motivos religiosos. «Llegamos a otro circuito con una gran tradición en el Campeonato del Mundo, pero cuyo trazado es completamente desconocido para mí. Espero lograr una rápida adaptación y progresar en una buena línea a lo largo del fin de semana», señaló. Y es que Sergio García pretende despegar en la Catedral de la velocidad.